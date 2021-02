GSE costruisce il nuovo stabilimento dell’olandese Kramp a Reggio Emilia Il nuovo centro di distribuzione, che avrà una superficie di 17.822 metri, sarà ultimato a maggio ed è il quarto sviluppo affidato al general contractor dopo gli impianti già realizzati in Francia, Germania e Regno Unito di Laura Cavestri

Il taglio del nastro è previsto per quest’estate. Intanto, proseguono i lavori per la costruzione del nuovo centro di distribuzione di Kramp a Reggio Emilia – divisione italiana della storica azienda olandese leader in Europa nella distribuzione di ricambi tecnici e accessori per il settore agricolo – commissionati a GSE Italia per un valore di design&build di circa 13 milioni di euro. Il nuovo polo reggiano, con annesso magazzino ricambi, diventerà il punto di riferimento per la spedizione di ricambi...