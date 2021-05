Gse, oltre 15 miliardi di euro per supportare transizione verde e sviluppo sostenibile

3' di lettura

Un ruolo di partnership per lo sviluppo sostenibile che la società presieduta da Francesco Vetrò e guidata da Roberto Moneta sta giocando da tempo in modo sempre più proattivo. Non solo promuovendo la cultura della sostenibilità, ma anche agevolando le azioni sinergiche in grado di accelerare e facilitare gli investimenti virtuosi e il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici disegnati dall’Europa e recepiti via via dall’Italia.

2,2 miliardi di investimenti “verdi”

Non a caso, nel 2020 il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha reso possibile, con il proprio supporto, l’attivazione di 2,2 miliardi di euro di nuovi investimenti nell’economia “verde” e la messa in pista di oltre 15 miliardi di euro di risorse destinate alla promozione della sostenibilità, di cui la voce più importante è rappresentata dagli 11,9 miliardi di incentivi per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, seguita da 1,1 miliardi per l’efficienza energetica e per le rinnovabili termiche, nonché da un miliardo dedicato ai biocarburanti. Ai quali, poi, si affiancano gli 1,3 miliardi di proventi riconducibili alle aste “verdi” nell’ambito del meccanismo Ets (Emission Trading Scheme), dove il Gse, vale la pena di ricordare, è il responsabile del collocamento (auctioneer) delle quote di emissioni italiane sulla piattaforma comune europea (53 milioni l’asticella assicurata lo scorso anno).

Il contributo alla svolta sostenibile

Insomma, un impegno consistente ben sintetizzato dai numeri contenuti nel Rapporto attività 2020 che ogni anno scatta una fotografia puntuale del contributo crescente del Gse alla svolta sostenibile del Paese e che sarà illustrato martedì, in live streaming, alla presenza del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso di una presentazione organizzata da 24 Ore Eventi in collaborazione con il Sole 24 Ore.

Evitata l’emissione di 42 milioni di tonnellate di Co2

Accanto a questo, poi, va annoverato anche l’apporto della società controllata dal ministero all’Economia al percorso di decarbonizzazione della penisola: basti pensare che l’energia elettrica generata da fonti rinnovabili e i risparmi energetici indotti dagli interventi di efficientamento che rinviano allo sforzo profuso dal Gse, hanno evitato l’emissione in atmosfera di 42 milioni di tonnellate di anidride carbonica, pari al consumo di 109 milioni di barili di petrolio.

Fonti rinnovabili oltre l’obiettivo

Quanto alla performance “green” dell’Italia, il verdetto è chiaro: la pandemia, evidenzia il Gse, ha inciso naturalmente sui consumi, ma nel 2020, sulla base dei dati preliminari disponibili, si stima che la percentuale di fabbisogno energetico complessivo nei settori elettrico, termico e dei trasporti, soddisfatto da fonti rinnovabili, si attesti attorno al 20 per cento. Ergo: l’Italia è ben al di sopra del 17% che rappresentava l’obiettivo da centrare lo scorso anno. E anche se su questo valore, come detto, ha pesato la contrazione dettata dal Covid-19, la società rammenta anche che il nostro Paese è sopra la soglia del 17% da sette anni, sebbene dal 2014 al 2019 tale valore sia cresciuto solo di un punto percentuale.