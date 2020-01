GT a batteria / Aston Martin Rapide E, ma forse non si farà

Avrebbe dovuto fare il suo debutto già quest'anno l'Aston Martin Rapide E, la prima elettrica del brand basata sul berlina-coupé Rapide. I piani industriali per ora sono stati fermati anche se la produzione prevista era limitata a poco più di un centinaio di unità. Il brand inglese non viaggia esattamente in acque tranquille quanto a “conti” al punto che pare ci sia in corso corteggiamento da parte del Gruppo cinese Geely. In ogni caso Aston Martin sembra decisa a concentrarsi sul lancio della DBX, il primo suv. Un modello che si va inserirsi in un settore che non conosce crisi, una strategia ideale per rialzarsi e ripartire.