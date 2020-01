GT a batteria / Bmw i4 forte d un’autonomia di oltre 600 km

Lo storico stabilimento di Monaco di Baviera chiude per lavori di rinnovamento delle linee per sei settimane la prossima estate. La sospensione delle attività produttive è legata alla necessità preparare la produzione della i4, la berlina elettrica destinata ad arrivare nelle concessionarie nel 2021 sarà in grado di offrire una potenza di 530 cv e un'autonomia di oltre 600 km. Inoltre condividerà la stessa piattaforma modulare con la prossima generazione della Serie 4 Gran Coupé, ma sarà equipaggiata con dei propulsori elettrici prodotti nell'altra fabbrica di Bmw a Dingolfing a circa 100 km di distanza