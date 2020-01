GT a batteria / Ferrari elettrica? Ma non prima del 2025

Una domanda depositata dalla Ferrari all'Ufficio europeo dei brevetti svela i piani del brand di Maranello per l'elettrico. Si tratta di un sistema di azionamento elettrico modulare che prevede un motore-generatore elettrico (EM) e un cambio (GTC). Il motore modulare è progettato per agire su entrambi gli assi e lo schema mostra la disposizione di un'auto con quattro unità elettriche, con una su ciascuna ruota per creare un sistema di trazione integrale elettrico. E' probabile che il primo modello 100% elettrico utilizzerà parte della tecnologia già sviluppata per la ibrida plug-in SF90 da 1.000 cv.