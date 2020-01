GT a batteria / Maserati MMXX con una variante elettrica

La casa del Tridente non sta lesinando risorse per la MMXX, la futura sportiva che sarà svelata in maggio. Sta mettendo a punto un nuovo telaio in alluminio, ma anche motori ibridi con batterie ricaricabili oltre ad una variante elettrica. Nel piano industriale 2024 della Maserati è previsto infatti che un terzo delle vendite complessive nel 2025 sarà garantite da modelli ibridi o elettrici, soluzioni che rappresentano una vera novità per il brand, ma gli appassionati più legati alla tradizione sportiva di Maserati potranno consolarsi con le prestazioni per la MMXX elettrica è stimato uno 0-100 kmh in 2 secondi.