GT a batteria / Mercedes EQS le prime immagini su strada

Il “muletto” su strada conferma l'intenzione del brand di mantenere le proporzioni da berlina coupé per la EQS, con il tetto slanciato e il passo lungo. Alcune delle soluzioni più da show car della Vision EQS saranno abbandonate. È il caso dei gruppi ottici che tuttavia manterranno un'identità definita. Della EQS non sono ancora stati diffusi i dati tecnici definitivi, ma sappiamo che porterà al debutto la piattaforma con un motore elettrico per ogni asse. Il concept Vision dichiarava 476 cv di potenza e 760 Nm di coppia per 700 km di autonomia con batterie da 100 kWh compatibili coi sistemi veloci di ricarica a 350 kWh.