GT a batteria / Porsche Taycan, la variante Cross Turismo

Dopo la berlina, Porsche, non è più un mistero, è pronta a proporre la Taycan in versione crossover, la Cross Turismo. Le foto spia più recenti dei muletti intercetti negli test su strada dimostrano che il modello definitivo rimarrà fedele all'impostazione del concept. I profili cromati dei cristalli sono ancora nascosti, motivo per cui il taglio dell'ultimo vetro fisso sul montante dovrebbe risultare diverso. In coda sono, invece, ben visibili i sottili gruppi ottici a Led, anche se è prevista una pellicola che camuffa l'aspetto. Il frontale, inoltre, è ancora nascosto. La meccanica, infine, è la stessa della Taycan berlina.