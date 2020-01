GT a batteria / Tesla nuova Roadster la più veloce al mondo

Il brand californiano, non a caso, l'ha presentata come l'auto più veloce al mondo. I dati annunciati per la futura sportiva sono incredibili: la velocità massima di oltre 400 kmh, un'accelerazione 0-100 kmh in 1,9 secondi. Da record pure l'autonomia di 620 miglia, ossia quasi 1000 km grazie a un pacco batterie da 250 kWh, due volte e mezzo superiore a quello dell'attuale Model S. La trazione è integrale assicurata dai tre motori elettrici e la coppia di 10.000 Nm. “Tutto questo per dare una lezione alle sportive a benzina” così Elon Musk ha presentato la nuova Roadster che costerà non meno di 200.000 dollari.