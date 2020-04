Guala Closures: Investindutstrial lancia Opa a 6 euro sul 20% diritti di voto L’offerta è a premio del 23,7% sull’ultimo prezzo e non prevede il delisting delle azioni ordinarie della società quotata allo Star

Special Packaging Solutions Investments, società di investimento di Investindustrial VII, ha annunciato di avere lanciato un’offerta (Opa volontaria parziale) per acquisire Guala Closures. L’operazione è stata lanciata al prezzo di 6 euro per azione ordinaria ed è finalizzata ad acquisire fino al 20% circa dei diritti di voto (22,6% dei diritti economici) della società preda.

Guala Closures è attiva nella produzione di chiusure in alluminio per bevande ed è quotata alla Borsa di Milano segmento Star. Con l’opa non è in programma il delisting della società.

Sul finire della giornata di ieri il titolo ha chiuso a 4,80 euro.



Il prezzo offerto contempla un premio del 23,7% rispetto al prezzo medio ponderato di ieri, del 17,6% rispetto all’ultima settimana e del 22,7% rispetto all’ultimo mese. Confrontata al prezzo medio ponderato degli ultimi tre mesi l’offerta è a sconto del 5,4%.

L’esborso massimo complessivo dell’Opa è pari a 90,996 milioni di euro.