Guala Closures torna nel mirino di gruppi Usa e scatta in Borsa Il dossier sarebbe finito sul tavolo di grandi gruppi strategici, tra cui Silgan Holdings. L'operazione era stata esaminata anche da numerosi fondi. di Paolo Paronetto

1' di lettura

Ordini di acquisto su Guala Closures a Piazza Affari, dove i titoli della società guadagnano terreno con volumi che in meno di un'ora hanno superato la media giornaliera dell'ultimo mese. Le quotazioni beneficiano della notizia, riportata dal Sole 24 Ore, dell'interesse di fondi e multinazionali Usa per rilevare la società leader nella produzione di chiusure di sicurezza per liquori, vino, olio e aceto, acqua, bevande e prodotti farmaceutici. Secondo i rumor riportati dal quotidiano, in particolare, il dossier sarebbe finito sul tavolo di grandi gruppi strategici americani, tra cui Silgan Holdings, il cui nome va ad aggiungersi a quello dei fondi che hanno esaminato l'operazione nel recente passato, tra cui Astorg e Advent.

Al momento, in ogni caso, si parla di generiche manifestazioni di interesse che non si sono tradotte in offerte formali al cda di Guala. L'attenzione del mercato è alimentata dal recente calo del titolo Guala in Borsa (-35% dai massimi del debutto), che secondo molti osservatori lo rende particolarmente appetibile. L'azionariato di Guala vede oggi il management come primo azionista con il 15% del capitale e circa il 30% dei diritti di voto, mentre Peninsula è il secondo azionista con il 10%

del capitale e circa il 9% dei diritti di voto. «Il portafoglio prodotti» di Silgan Holdings «sembra essere molto diverso da quello di Guala Closures con tre principali linee di prodotto: contenitori metallici, tappi in plastica e alluminio per food e cosmetica, contenitori in plastica», notano gli analisti di Equita, che confermano il giudizio "hold" con target a 9 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)