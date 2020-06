Guala debole in Borsa ma resta sopra il prezzo dell'offerta

Domani si chiude l'Opa sul 22,57% del capitale lanciata da Special packaging Solutions. Non è arrivato nessun rilancio e per gli analisti il prezzo (6 euro) è troppo basso

Guala Closures in rosso a Piazza Affari ma sempre sopra il prezzo dell'offerta lanciata da Special Packaging Solutions. I titoli del gruppo attivo nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vino, olio e aceto, acqua e bevande si muovono in area 6,25 euro. Domani, 1 luglio, si chiude l'opa sul 22,57% del capitale lanciata dalla società indirettamente controllata da Investindustrial di Andrea Bonomi. Ieri in una nota, Special Packaging Solutions ha confermato la data di chiusura e i termini dell'offerta, che prevede un corrispettivo di 6 euro per azione per chi aderisce. Nel frattempo, Investindustrial ha comprato il 4% di Guala Closures.

Nessun rilancio. Per Equita prezzo offerta "non è interessante"

Dall'annuncio dell'operazione nel mese di aprile, il prezzo delle azioni è scattato, superando i 6 euro con il mercato che ha scommesso su un rilancio, fino a ora mai arrivato. A giugno si è aggiunta al quadro la bocciatura dell'offerta da parte del cda di Guala che ha giudicato "non congruo" il prezzo. Anche per gli analisti di Equita, "il prezzo offerto non ci sembra interessante", ricordando che la sim ha un target di prezzo per la società di 7,6 euro.

(Il Sole 24 ore Radiocor)