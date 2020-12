Guala vola dopo il rilancio dell'offerta targata Bonomi

La Investindustrial del finanziere ha messo sul piatto 8,2 euro per ogni azione, dopo che l'offerta da 6 euro della scorsa primavera era andata deserta

Guala Closures vola a Piazza Affari, avvicinandosi al prezzo messo sul piatto da Investindustrial, che ha ritoccato in modo rilevante al rialzo l'offerta formulata tra la scorsa primavera ed estate, a 6 euro per azione. Offerta che poi era andata deserta, Il titolo, mettendo a segno un progresso attorno al 18%, viaggia leggermente sopra gli 8,2 euro proposti dalla finanziaria di Andrea Bonomi.



Attraverso il veicolo Special Packaging Solutions Investments, il fondo guidato dal finanziere Bonomi ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisto di una partecipazione, che sommata alle azioni già detenute, rappresenta il 48,9% del capitale sociale fully diluted del gruppo di tappi. L’operazione, come detto, avviene a 8,2 euro per azione dopo che a luglio un'Opa parziale lanciata da Investindustrial a 6 euro - bocciata peraltro dal cda di Guala - si era chiusa senza successo (era arrivato al 4%).

Le intese annunciate oggi prevedono l’acquisto, non sottoposto ad alcuna condizione, di una partecipazione complessiva di 16.271.624 azioni ordinarie Guala Closures, pari al 24,2% del capitale sociale pre-dilution (e al 23,2% fully diluted) ad un prezzo 8,20 per azione e al verificarsi di alcune condizioni sospensive l’acquisto di ulteriori 11.593.237 azioni ordinarie Guala rappresentative del 16,6% del capitale sociale. E’ previsto inoltre il reinvestimento nel veicolo da parte di alcuni azionisti di Guala (Alantra, Delfin e Factor Holding) di parte o tutti i proventi di tali vendite. Infine al verificarsi delle condizioni e all’esecuzione delle relative compravendite, il veicolo controllato da Investindustrial lancerà un’offerta pubblica totalitaria di acquisto obbligatoria sul capitale ordinario di Guala ad un prezzo di 8,20 per azione ordinaria (per un premio del 26,6% rispetto alla media degli ultimi sei mesi).

