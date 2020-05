Gualtieri: 1,6 milioni di domande di moratoria mutui per 177 miliardi Misure di liquidità pari a oltre il 40% del Pil. «Fra le più alte nell’Ue», dice il ministro dell'Economia di Nicola Barone

(REUTERS)

3' di lettura

Al 24 aprile sono pervenute 1,6 milioni domande o comunicazioni di moratoria per 177 miliardi con circa metà delle domande da parte delle imprese per prestiti pari a 120 miliardi e da parte delle famiglie per 54 miliardi. I dati arrivano dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul decreto Imprese. «Altissimo» è stato definito il

tasso di accoglimento delle domande, vicino al 99% circa del totale.

Nel nuovo decreto anche interventi a fondo perduto

«Nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell'innovazione». Sul piano generale per Gualtieri le misure decise dall’esecutivo per fornire liquidità alle aziende, fra i 400 miliardi di garanzie all'export e i circa 240 miliardi di moratorie, «sono fra le più ampie in Europa con una dimensione superiore agli interventi di altri Paesi» e pari a oltre il 40% del Pil nazionale.

Subito Temporary frame, a metà settimana decreto

Si avrà già domani il nuovo adattamento del Temporary frame sugli aiuti di Stato «che ha impatto diretto su una delle parti più importanti del decreto, cioè quella del sostegno diretto alle imprese, equity e forme ibride di finanziamento; ha un impatto su quello che doveva essere il decreto aprile, anche sulla forma de minimis, e questa è stata una delle ragioni che ci ha portato a prendere qualche giorno in più per utilizzare fino in fondo gli spazi, cerchiamo di essere allineati con questi aspetti, è una delle ragioni per cui ci siamo presi qualche giorno in più e io spero già a metà di questa settimana di poter varare il decreto che è urgente».

Impennata di richieste garanzie

«È evidente che negli ultimi giorni stiamo assistendo finalmente a un'impennata delle richieste di garanzia al Fondo da parte delle banche, il trend conferma quanto ci aspettavamo». I dati di Mcc dal 17 marzo al 30 aprile indicano 65.800 domande, di cui 31.400 accolte e queste ultime hanno generato un importo di oltre 4,6 miliardi di finanziamenti, di cui 970 milioni per finanziamenti fino a 25 mila euro. L'ultimo consiglio ha accolto 11.600 operazioni e si punta a lavorare altre 25mila domande nel corso della settimana. «Al netto delle difficoltà iniziali le misure stanno dando i primi frutti attesi», spiega Gualtieri.

Rinvii e alleggerimento per Fisco ma no a condoni

Durante l’audizione vengono ricordate dal ministro le azioni in ambito fiscale che è intenzione dell’esecutivo proseguire. Ma «altro è immaginare misure di condono fiscale che non rientrano tra le linee politiche dell'azione di questo governo, bisogna distinguere tra la necessaria sospensione e alleggerimento degli adempimenti a fronte della crisi, ed è fondamentale che il sistema fiscale sia “amico” ma anche che ci sia il giusto contrasto all'evasione che consenta di finanziare i servizi».