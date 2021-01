Gualtieri, 108 miliardi anti-crisi nel 2020, paragonabile a Germania. Aiuti da Cig a sanità, avanti finché necessario Il ministro dell’Economia: 48 miliardi a imprese,35 al lavoro, 8 alla sanità. Gualtieri ha confermato la caduta del Pil nel 2020 del 9% come stimato nella Nadef e un deficit tra il 10,5% e il 10,8%

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto Ansa)

Lo scorso anno «complessivamente sono state varate misure pari a circa il 6,6% del Pil, 108 miliardi, a cui si aggiungono 300 miliardi di crediti oggetto di moratoria e 150 miliardi di prestiti garantiti. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti d'Europa paragonabile solo a quello messo in campo dalla Germania». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sullo scostamento davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Nel 2020 48mld a imprese,35 lavoro, 8 a sanità

Il ministro ha ricordato che «il settore delle imprese, considerando anche gli interventi fiscali, ha beneficiato di interventi per oltre 48 miliardi, al lavoro e al sociale sono stati destinati circa 35 miliardi, agli enti territoriali sono stati destinati oltre 12 miliardi, la sanità ha ricevuto maggiori risorse per oltre 8 miliardi, i servizi pubblici e sociali sono stati potenziati con ulteriori 4,5 miliardi».

Con scostamento deficit 2021 fino a 8,8%, su Pil rischi a ribasso

Parlando dello scostamento fino a 32 miliardi che dovrà essere autorizzato dal Parlamento, Gualtieri ha chiarito che «la proiezione del Dpb stimava il deficit al 7% del Pil, ma nell'ipotesi che l'ammontare dello scostamento sia pienamente utilizzato salirebbe all'8,8%, al netto di eventuali revisioni della crescita», che sarà aggiornata con il Def di aprile, ed esistono «rischi al ribasso, tuttavia essa potrà non risultare di molto inferiore alla Nadef», se le misure della Manovra e del Recovery plan daranno la spinta attesa.

Aiuti da Cig a sanità,avanti finché necessario

«Grazie allo scostamento di bilancio - ha spiegato il ministro - proseguiremo e completeremo gli interventi di sostegno già approvati e riconosciuti finora ai settori più colpiti dalla pandemia, che riteniamo debbano proseguire per tutto il tempo necessario». Gualtieri ha elencato le misure del prossimo decreto, dalla proroga della Cig «per le imprese in difficoltà» alle risorse per trasporti e sanità fino alla «rimodulazione dell'attività della riscossione» delle cartelle.

Pil, fiducioso nuove stime Fmi saranno migliori

Quanto alllo stato di salute dell’economia, Gualtieri si è detto fiducioso. «Attendiamo le nuove previsioni del Fmi tra pochi giorni e sono fiducioso che saranno sensibilmente migliori», ha affermato. Il ministro ha confermato la caduta del Pil nel 2020 del 9% come stimato nella Nadef e un deficit tra il 10,5% e il 10,8%.