Gualtieri: 600 euro a tutti gli autonomi entro venerdì Per il prestito di 25mila euro alle imprese, garantito al 100% dallo Stato, «oggi abbiamo avuto l'autorizzazione della Ue» e dunque lo strumento «è operativo» di Nicola Barone

Coronavirus e sostegno Ue, i quattro strumenti in campo

2' di lettura

«Sono in corso i pagamenti e già domattina quasi due milioni di autonomi troveranno nel loro conto corrente i 600 euro ed entro venerdì tutti i pagamenti saranno ultimati». Arriva dalle parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri la conferma della procedura in atto, nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta. E un aumento a 800 euro dell'indennità, ad aprile, «è un numero verosimile» a suo giudizio.

Erogazioni dei prestiti da lunedì

Per il prestito, garantito al 100% dallo Stato, di 25mila euro alle imprese «oggi abbiamo avuto l'autorizzazione della Comunità europea» e dunque lo strumento «è operativo ed è possibile mandare richiesta. Sui tempi il ministro dell'Economia spiega che «dal punto di vista di quello che fa lo Stato la procedura è stata semplificata al massimo perché oltre a dare la

garanzia pubblica è stata anche eliminata la valutazione. Naturalmente c'è il tempo materiale per la banca per istruire la pratica ed erogare il prestito, ma ci siamo messi nelle condizioni per semplificare al massimo l'utilizzo di questo strumento». Le prime erogazioni «potrebbero avvenire già da lunedì».

Al lavoro per ristoro e sostegno aziende chiuse

Nell’insieme gli interventi in Italia per fronteggiare l'emergenza Covid-19, sommando i prestiti garantiti alle imprese e le moratorie sul credito già attivate, sono nell'ordine dei 750 miliardi di euro, «uno sforzo enorme anche se doveroso e necessario». Per il responsabile dell’Economia esistono «settori che stanno lavorandoed è giusto paghino la loro quota di imposte. Ovviamente quelli che hanno dovuto chiudere è giusto che non paghino le tasse, le abbiamo rinviate per adesso, e poi definiremo modalità di ristoro o intervento diretto a sostegno delle imprese».

Il fronte europeo sulla solidarietà

Nel prossimo Consiglio europeo del 23 i leader di tutti i Paesi troveranno sul tavolo le quattro proposte già licenziate dall'Eurogruppo (Sure, fondo Bei per le imprese, recovery fund e Mes) ulteriormente approfondite nel corso della riunione preparatoria dei ministri delle Finanze in agenda giovedì prossimo.

Per approfondire: