Gualtieri: cassa integrazione finché serve

«Abbiamo detto che vogliamo garantire la cassa integrazione finché necessario per tutti i tipi di lavoratori. È evidente che la garantiremo finché necessario per tutti i lavoratori, le manovre e gli scostamenti saranno una conseguenza di questi obiettivi». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri rispondendo a Porta a Porta alla domanda se la cassa integrazione sarà prolungata fino a dicembre.

A proposito delle 250.000 domande (su 500.000 prenotazioni) effettivamente arrivate all'Inps, di cassa integrazione, il responsabile dell'Economia ha chiarito: «Venerdì ci aspettiamo che tutto sia risolto», con nessuna domanda inevasa all'Inps per quanto riguarda la cassa integrazione. «È assolutamente indispensabile, è doveroso», ha aggiunto, che entro la fine del mese la cassa sarà sborsata a tutti gli aventi diritto.

Il ministro ha parlato anche degli Stati generali dell’economia, tappa verso la definizione di un piano di ripresa italiano da presentare a settembre alla commissione europea. «Noi vogliamo rilanciare l’azione di governo in un orizzonte di legislatura anche in collegamento con questa straordinaria opportunità che è il piano europeo Recovery» e ora «faremo un grande dialogo con la società italiana, con le forze economiche sociali e produttive». «Sabato - ha aggiunto Gualtieri - ci sarà un momento molto importante con grandi personalità internazionali a partire dalla presidente della commissione, il commissario Gentiloni, e prima stiamo preparando questo appuntamento con un lavoro molto intenso di predisposizione di una specie di masterplan, di schema di lavoro in cui indichiamo gli obiettivi fondamentali dell’azione del governo dei prossimi anni», obiettivi che sono «di rilancio non solo per uscire da questa drammatica crisi ma anche per uscirne più forti e cogliere le opportunità che questa crisi dà per avere un paese più moderno, più sostenibile più giusto più coeso, migliore».