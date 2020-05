Gualtieri: «Con decreto Rilancio abboneremo saldo-acconto Irap di giugno» Il ministro ha chiarito che per le imprese «ci saranno dei ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 milioni di fatturato: si arriverà fino a 62mila euro possibili», che verranno dati alle imprese «con bonifico» da parte dell’agenzia delle entrate

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto Reuters)

2' di lettura

Per le imprese «ci saranno dei ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 milioni di fatturato: si arriverà fino a 62mila euro possibili», che verranno dati alle imprese «con bonifico» da parte dell’agenzia delle entrate. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando del dl Rilancio a “Che tempo che fa”.

Niente Irap a giugno

«Abboneremo il saldo e acconto dell’Irap» di giugno, ha aggiunto, parlando delle misure previste dal provvedimento per le medie imprese che avranno anche «incentivi fiscali e misure di sostegno da parte dello Stato alla ricapitalizzazione, un meccanismo un po’ complesso ma estremamente incisivo». «Oggi anche per effetto di questa discussione in corso per dare aiuto maggiore a questa fascia di imprese abbiamo deciso di aggiungere anche questo», cioè la misura sull’Irap.

In dl norme per accelerare cig deroga

Sulla cig, ha continuato il responsabile dell’Economia, «abbiamo fatto un intervento massiccio, abbiamo stanziato a marzo risorse per coprire tutta la cig per tutti lavoratori. Molti la stanno prendendo ma alcuni milioni no e questo riguarda la cig in deroga» che è una procedura regionale che prevede «una serie di passaggi e che si è rivelata troppo lunga. Non va bene - ha sottolineato Gualtieri -, e abbiamo chiesto all'Inps di preparare delle norme che saranno nel decreto x accelerare queste procedure».

Su liquidità chiediamo più impegno a banche

«Sulla liquidità - ha continuato il ministro - stiamo migliorando, i numeri sono incoraggianti, ma vogliamo fare più e chiediamo un impegno maggiore al sistema bancario».

Per approfondire:

● Gualtieri: nel prossimo decreto rafforzamento di ecobonus e sisma-bonus

● Ecco le novità del decreto Rilancio