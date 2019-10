Gualtieri: digital tax italiana in vigore da gennaio Il ministro dell’Economia ha chiarito: «Non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale»

A sinistra, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri , intervenuto all’Ecofin (foto Epa)

L’Italia si appresta a fare entrare in vigore, nell’ambito della manovra, la digital tax a partire dal prossimo anno. La misura «c’era ma non operativa», ha spiegato il ministro dell’Economia Gualtieri al termine dell’Ecofin che si è svolto in Lussemburgo, precisando che «non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale. Noi faremo comunque la nostra, ma siamo parte attiva del negoziato che proseguiremo a Washington al G20».

Eurozona, bilancio limitato ma primo passo importante

Gualtieri ha anche parlato del tema sultavolo della riunione dei ministri dell’Economia e delle Finanze Ue: «L’accordo quadro sul bilancio della zona euro - ha sottolineato - è un passo importante, si tratta di un primo embrione di bilancio, un tassello sul quale si negozia da tempo che servirà a rafforzare la governance dell’Eurozona». Il ministro ha aggiunto che «si tratta di uno strumento attualmente di ambizioni inevitabilmente limitate ma è oltremodo positivo che ci sia stato un consenso all’Eurogruppo». In realtà, questo il ragionamento di Gualtieri, si tratta di una scelta che riflette lo spostamento di attenzione verso politiche pro crescita.

Tobin Tax: «Passi avanti, possiamo essere in dirittura d’arrivo presto»

Gualtieri ha parlato anche di Tobin Tax: «Abbiamo avuto una riunione dei Paesi che partecipano alla cooperazione rafforzata sulla tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax – ndr), cosa che l'Italia sostiene, abbiamo fatto ulteriori progressi, Scholz sta coordinando questo lavoro, stiamo facendo passi avanti, auspico che possiamo essere in dirittura d'arrivo rapidamente».