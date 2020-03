Gualtieri: decreto aprile da più di 25 miliardi,altri soldi ad autonomi Nel corso dell’incontro con le opposizioni il ministro dell’Economia avrebbe spiegato che con il decreto legge di aprile il governo intende rafforzare i 600 euro dati ai lavoratori autonomi nel decreto Cura Italia

Coronavirus, l'informativa di Conte alla Camera

Sarà più di 25 miliardi il decreto di aprile sul coronavirus. In base a quanto si apprende, lo ha chiarito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alle opposizioni in occasione della cabina di regia. Gualtieri avrebbe poi spiegato che nel decreto di aprile il governo intende includere tutti gli ulteriori necessari interventi di emergenza e sostegno all’economia, facendo quindi intendere che non ce ne saranno altri immediatamente successivi. Gualtieri avrebbe poi aggiunto che con il dl di aprile il governo intende rafforzare i 600 euro dati ai lavoratori autonomi nel decreto Cura Italia.

Decreto in gran parte finanziato con deficit

Secondo le indicazioni fornite dal ministro dell’Economia, il prossimo provvedimento sarà finanziato per la gran parte in deficit. Il ministro avrebbe spiegato che, a livello europeo, la partita sugli strumenti comuni da usare per l’emergenza coronavirus è ancora aperta, a parte le risorse derivanti dai fondi europei liberati per l’emergenza, che sono già disponibili. Positivo è stato il sostegno unanime emerso nel Consiglio Europeo all’azione della Bce, avrebbe aggiunto il ministro, e l’impegno del governo è quello di varare un intervento adeguato alle esigenze dell’economia. Il ministro avrebbe comunque chiesto alle opposizioni un confronto improntato alla massima responsabilità proprio sul piano della compatibilità finanziaria delle proposte.

Incontro tra Conte e forze di opposizione

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, nel corso della cabina di regia con le opposizioni, ha annunciato che il premier Giuseppe Conte incontrerà nella prossima settima i leader politici delle forze di opposizione: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani per rapportarsi direttamente sulle misure discusse al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione.

