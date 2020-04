Gualtieri: su Eurobond cresce consenso. Entro settimana prossima i 600 euro

Il ministro: il Mes non ha dimensione adeguata

Quanto al Mes (il Meccanismo europeo di stabilità), «abbiamo sempre detto - chiarisce il ministro - che non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie, stiamo parlando di un trilione, un trilione e mezzo.

Quindi ci stiamo concentrando sugli Eurobond e sul fondo per la rinascita. Abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes ma ci siamo impegnati perché offra a tutti i Paesi che ne faranno richiesta, ci sono molti paesi interessati, delle risorse senza condizionalità».

La garanzia pubblica per le imprese più grandi

Infine, un passaggio sulla nuova garanzia pubblica prevista dal Dl liquidità: «Stiamo lavorando molto intensamente e le banche la settimana prossima avranno le regole di ingaggio» di Sace per la garanzia sulle imprese più grandi che potranno essere attivate «entro fine mese», ha aggiunto Gualtieri per poi sottolineare come per i prestiti fino a 25mila euro il Fondo «sta già erogando migliaia di prestiti. È una rapidità senza precedenti».