Gualtieri verso il ministero dell’Economia: chi è il prof di storia che piace a Bruxelles

GUARDA IL VIDEO - Politica e satira: la crisi vista dal web

Autore di libri sul processo di integrazione europea

Ha scritto libri e articoli sulla storia italiana e internazionale e sul processo di integrazione europea. Fra i suoi impegni ha anche diretto il Rapporto annuale sull’integrazione europea per Il Mulino. Non solo professore di storia, ma anche esperto di procedure europee legate al mondo della finanza e dell’economia. In prima linea nella trattativa sulle modifiche alla normativa sugli aiuti di Stato alle banche. Il suo primo impegno sarà quello di negoziare con Bruxelles un aumento del deficit per il 2020.