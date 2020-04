Gualtieri, intervento per liquidità imprese sarà significativo Il ministro dell’Economia al TG1 ha confermato il varo nei prossimi giorni di un provvedimento per potenziare l'intervento sulla liquidità già realizzato, «con altri 200 miliardi di prestiti garantiti che coprano fino al 25% del fatturato di tutte le imprese con il 90% di garanzia dello Stato»

L'intervento cui il governo lavora per garantire la liquidità delle imprese «sarà un impegno significativo, fra i più forti in Europa. Innanzitutto faremo - e probabilmente riusciremo a stralciarlo e quindi a farlo nei

prossimi giorni - un provvedimento molto importante per potenziare l'intervento sulla liquidità già realizzato, con altri 200 miliardi di prestiti garantiti che coprano fino al 25% del fatturato di tutte le imprese con il 90% di garanzia dello Stato». Lo ha detto al Tg1 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha parlato anche della volontà di inserire due paletti: il divieto di dividendi per il periodo delle garanzie e l'obbligo di operazioni legate al territorio italiano.

Vertice di maggioranza a palazzo Chigi

Intanto è in corso a Palazzo Chigi l’incontro del premier Giuseppe Conte con i capigruppo di maggioranza. All'incontro è presente il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. La riunione ha al centro il decreto Cura Italia e le prossime misure economiche che il governo si prepara a varare per affrontare l'emergenza coronavirus.

Le misure del «decreto aprile»

Allo studio tra l’altro le misure del «decreto di aprile» su cui martedì al ministero dell'Economia si è tenuta una lunga riunione di maggioranza per definire il nuovo perimetro di intervento a sostegno di famiglie, lavoratori, autonomi e imprese. Si lavora alla sospensione di pagamenti e adempimenti fiscali più ampia, a partire dagli avvisi bonari, a un bonus affitti da estendere agli immobili ad uso non abitativo. Che tradotto potrebbe voler dire alberghi, capannoni e studi professionali. Ma c'è anche l'idea di una moratoria sulle locazioni di bar, ristoranti e pizzerie. Allo studio anche la possibilità di far rientrare tra i rimborsi veloci da modello 730 anche i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus o per effetto delle misure di contenimento.

Patuanelli: rafforzeremo e allargheremo golden power

Tutto questo mentre il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha dichiarato che «il golden power può essere rafforzato e allargato» perché «la capitalizzazione delle società quotate e delle imprese di Stato sono molto basse, e al momento possono essere oggetto di scalate di fondi esteri». Una opzione «che non si può consentire che avvenga».

