Gualtieri: lavoriamo a protocollo per calo commissioni Il ministro dell’Economia in audizione sul dl fisco collegato alla manovra ha ricordato che per gli esercenti dal primo luglio ci sarà anche un credito d’imposta «per attenuare i costi sostenuti a fronte dei pagamenti elettronici». Gualtieri ha parlato di «tre miliardi da evasione, stima prudente» di Andrea Carli

Stretta sul contante e superbonus sulle spese pagate con carte e bancomat

«Siamo impegnati alla realizzazione di un protocollo di intesa con gli operatori per la riduzione delle commissioni e l’eliminazione totale sotto una certa» somma. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione in Commissione Finanze della Camera sul dl fisco collegato alla manovra. Il ministro ha ricordato che per gli esercenti dal primo luglio ci sarà anche un credito d’imposta «per attenuare i costi sostenuti a fronte dei pagamenti elettronici». «Siamo impegnati a far partire in tempo» la lotteria degli scontrini, ha continuato, sottolineando che i premi della lotteria degli scontrini «saranno tra più alti del mondo per la parte cashless».

Le parole del ministro arrivano a poche ore di distanza dalla posizione espressa dai responsabili italiani dei circuiti dei pagamenti Bancomat, Visa, Mastercard e American Express. Intervenuti anch’essi in audizione sul decreto fiscale, hanno sottolineato che non ci sono margini per ridurre i costi delle commissioni per i pagamenti con carte. L’industria, è stato il messaggio, è già efficiente, ha ridotto i costi negli ultimi anni anche a seguito di novità regolatorie e deve investire molto in innovazione.

Tre miliardi da evasione, stima prudente

Quanto alle risorse che il Governo intende recuperare dalla lotta all’evasione, «queste misure di contrasto all’evasione - ha chiarito Gualtieri - garantiscono 3,1 miliardi nel 2020, poi ci sono 100 milioni nella legge di bilancio. Siamo di fronte a una cifra realistica - ha sottolineato Gualtieri -, non i 7 miliardi inizialmente ipotizzati, ma oltre 3 miliardi» che sono «una stima prudente». «Io credo molto a un fisco tutor più che a un fisco autovelox», ha aggiunto il ministro Dem.

Miglioramenti ma no passi indietro Parlamento su evasione

Nel complesso, il responsabile dell’Economia, che giovedì 7 novembre sarà audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra, ha aperto alla possibilità di «circoscrivere meglio l’ambito di applicazione della norma» sulle ritenute negli appalti, ha auspicato un approfondimento sui temi penali ma al tempo stesso ha lanciato un messaggio chiaro: il Parlamento migliori pure il provvedimento, ma non faccia passi indietro sull’evasione.

Credo sia bene non fare passi indietro sulla serietà e incisività delle misure a contrasto dell'evasione che è la condizione per salvaguardare il welfare, ridurre le tasse e rilanciare gli investimenti. È bene che il Parlamento sostenga questo impegno molto forte del Governo a contrastare l'evasione

Sulla crisi dell’ex-Ilva: tutto per evitare un esito drammatico

Un passaggio dell’intervento di Gualtieri davanti alla Commissione Finanze della Camera è stato sull’ex Ilva, dopo la decisione di ArcelorMittal, la multinazionale che ha rilevato le acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano, di notificare ai commissari straordinari dell’azienda la volontà di rescindere l’accordo che riguarda proprio Ilva Spa e alcune sue controllate. «Per quanto riguarda l’Ilva - ha affermato il responsabile dell’Economia - penso che un paese serio debba fare tutto il possibile e il necessario per evitare un esito negativo e drammatico. L’Italia è un grande paese manifatturiero, un grande paese industriale e le acciaierie sono un asse portante. Il governo nel suo complesso è impegnato a garantire l’attività di Ilva, valuterà strumenti come intervenire e domani ci sarà importante incontro con Alcelor Mittal».