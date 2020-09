Gualtieri: oggi linee guida Recovery plan inviate alle Camere Obiettivo del governo è presentare il 15 ottobre alla commissione Ue le linee principali del piano nazionale di ripresa e resilienza, con i cluster progettuali e l'allocazione delle risorse, unitamente al consueto documento programmatico di bilancio

«Il presidente del Consiglio invierà oggi le linee guida» del Recovery plan italiano «al Parlamento». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul Recovery Fund. L'obiettivo del Governo è presentare alla Commissione europea le linee principali del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con le priorità e i cluster progettuali il 15 ottobre unitamente al Documento programmatico di bilancio. «Prima di quel momento il Governo approverà la Nadef e già in quel documento si indicherà come Pnrr e gli investimenti si andranno a inserire nella programmazione triennale di bilancio. L'obiettivo è farci trovare pronti il primo giorno utile, senza aspettare aprile».

Gualtieri: puntiamo a tempi brevi per ok Ue a piano italiano



Dal 15 ottobre inizierà una «importante fase di dialogo informale» con la Commissione Ue «quando presenteremo la prima bozza, in modo da portarci avanti e accelerare ulteriormente la predisposizione del piano finale e fare in modo che i tempi di approvazione da parte della Commissione saranno più rapidi possibile». Bruxelles può impegnare «fino a tre mesi massimo per l'approvazione finale del piano». Per Gualtieri il Recovery Fund rappresenta «un punto di svolta per il rilancio dell'economia» e «una occasione irripetibile per uscire da un lungo periodo di stagnazione e da una crisi senza precedenti a causa della pandemia, tornando allo sviluppo e a investire sul futuro, dare ai giovani nuove opportunità di lavoro e per vivere in un paese più avanzato e più rispettoso dell'ambiente».

«Recovery per modernizzare Paese, non tagli tasse»

Per il ministro il Next Generation Eu è «un risultato di grande rilevanza» che «ci impone di essere all'altezza nella gestione dell'epidemia e nell'utilizzare al meglio le risorse del programma», che «non può consistere in una ondata di spesa corrente o di tagli di imposta che non siano sostenibili nel tempo» ma «deve invece determinare il rilancio degli investimenti pubblici e privati» e «le riforme che da tempo sono necessarie per modernizzare» il Paese.

Sussidi Recovery tutti agli investimenti



Sui 209 miliardi complessivi a disposizione dell’Italia, Gualtieri ha spiegato che il governo intende utilizzare i sussidi (81 miliardi) «per conseguire un equivalente incremento netto degli investimenti nel periodo 2021-26 per ottenere un rilevante stimolo alla crescita del Pil». Per i prestiti, 127 miliardi, che «se non compensati da riduzione di altre spese» aumenteranno deficit e debito «il governo è orientato a massimizzare l'utilizzo delle relative risorse».

Criteri scelte Recovery crescita e occupazione



È «cruciale» la scelta dei progetti del Recovery plan, che deve essere «basata sul merito e sull'efficacia, lo dobbiamo al futuro di questo Paese e alle giovani generazioni. Abbiamo una grande sfida di responsabilità, dobbiamo avere come unico criterio nella selezione dei progetti la loro capacità di rilanciare in modo strutturale la crescita, l'occupazione, di ricucire le fratture territoriali e sociali e di rendere l'Italia più equa e giusta». Gualtieri ha aggiunto però che i criteri per la scelta non saranno solo economici e che «il governo non mancherà di perseguire obiettivi sociali». In questo senso «le infrastrutture sociali, come le dotazoni di asilo nido, non solo rendono la società più giusta ma hanno anche un forte impatto sul Pil e sulla crescita. Se si liberano le donne dal lavoro di cura non pagato e si sostiene l'occupazione femminile non solo si fa un atto di giustizia ma si sostengono le principali carenze strutturali dell'economia italiana».