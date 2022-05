Gualtieri: «Ogni città europea adotti un edificio da ricostruire in Ucraina»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato alla plenaria a Bruxelles del Comitato delle Regioni e ha annunciato che la capitale prenderà parte all’iniziativa - condivisa da diverse città Ue - di ospitare minori non accompagnati in centri estivi. L’idea è quella di ospitare i ragazzi che stanno facendo esperienza della guerra durante l’estate, e offrigli qualche settimana di sollievo. Durante il suo intervento, Gualtieri ha anche lanciato la proposta che ogni città europea adotti un edificio da ricostruire in Ucraina. Tolta la fascia da sindaco, ha anche fatto un commento di carattere politico-economico sul tipo di risposta che l’Unione dovrebbe dare in questo momento. «Parlo anche in veste di ex Ministro delle Finanze, abbiamo la necessità di avere degli investimenti non solo per la transizione ma anche per l’autonomia energetica». «C’è bisogno che l’Unione europea faccia dei passi avanti per quanto riguarda le risorse comuni. Se si tiene conto dell’impatto della guerra sull’economia bisogna avere lo stesso coraggio di quando per rispondere alla pandemia e si è arrivati al Next Generation Eu».



Il Comitato delle Regioni in prima linea

Il Comitato delle Regioni, l’organo che riunisce a Bruxelles i rappresentanti delle autorità locali dell’Unione Europea, è in prima linea nella crisi Ucraina. Da una parte infatti mantiene i rapporti con i sindaci e i rappresentanti delle regioni in guerra, dall’altra si è mobilitato fin da inizio marzo per trovare delle linee di finanziamento per le regioni che stanno accogliendo i rifugiati. Questi fondi provengono dalle risorse non ancora spese del periodo di programmazione 2014-2020 e dal programma React-Eu. Complessivamente si tratta di cinque fondi diversi che richiedono procedure specifiche, e spesso complesse. Inoltre, non tutti gli Stati hanno ancora risorse a disposizione. La Polonia, che è uno degli Stati membri che assorbe più velocemente i fondi di coesione, e che è anche il paese più impegnato nell’accoglienza, ha già fatto sapere di aver ben poche risorse ancora a disposizione. Per queste ragioni il Comitato ha chiesto alla Commissaria Elisa Ferreira di semplificare l’accesso ai fondi per la gestione della crisi creando uno sportello unico e un gruppo di esperti europei per facilitare la mobilitazione delle risorse.Gualtieri: Ue abbia lo stesso coraggio dimostrato durante la pandemia #3Durante la plenaria sono intervenuti diversi rappresentanti delle città ucraine, tra cui il sindaco di Kiev, di Mariupol e di Leopoli. Nei loro interventi hanno ribadito la loro riconoscenza per la solidarietà dimostrata dall’Unione Europea e il senso di appartenenza alla famiglia europea.

Piano Marshall per l'Ucraina

Più volte durante la riunione è stata evocata la necessità di un “piano Marshall” per l’Ucraina. Quello che viene richiesto è un sostegno di lunga durata per quando si potrà ricominciare a ricostruire, sia economico che tecnico. Una cooperazione tra gli enti locali dell’Unione e Ucraini esiste già dal 2015 a seguito dell’annessione della Crimea. Dal 2020 questa cooperazione si è trasformata in un gruppo di lavoro stabile che mira a fornire supporto politico e tecnico mirato ai partner ucraini per aiutarli a raggiungere un buon governo rafforzare la democrazia locale. «Mi hanno rapito perché Melitopol è un buon esempio di decentralizzazione, qui ci sono molti progetti europei», così Ivan Federov sindaco di Melitopol, rapito dalla Russia all’inizio dell’invasione, durante il suo intervento alla riunione del Comitato.