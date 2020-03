Gualtieri: chiederemo nuovo scostamento deficit, caduta Pil grave ma gestibile

600 euro autonomi,domande prossima settimana

I 600 euro di bonus «sono rivolti a tutta la platea dei lavoratori autonomi, e devono essere resi disponibili entro questo mese, dalla settimana prossima l'Inps metterà sul sito il modulo per richiesta online che dovrebbe portare l'accredito tempestivo sul conto corrente» ha spiegato ancora il ministro dell'Economia in audizione sul decreto Cura Italia.

«Valutiamo no sanzioni per chi non ha pagato il 20 marzo»

A proposito delle scadenze fiscali slittate dal 16 al 20 marzo Gualtieri ha poi sottolineato che «in considerazione della straordinaria emergenza, a fronte dei ritardi per i versamenti relativi ai tributi in scadenza il 20 marzo, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni in via amministrativa per tutti i casi collegati all'emergenza coronavirus».

A marzo calo incassi tasse solo di 2,5 mld

Poi alcuni numeri. Dalle sospensioni contenute nel decreto si stimava una riduzione delle entrate a marzo per 7,8 miliardi rispetto allo stesso mese del 2019. Dalle prime stime provvisorie relative al gettito acquisito di marzo, le minori entrate sarebbero invece 2,5 miliardi invece che 7,8.

Il ministro nei giorni scorsi aveva più volte chiesto a chi era in grado di pagare, nonostante gli stop, per consentire un uso delle risorse più mirato a chi davvero in emergenza.

«A breve regole per fondo stop mutui prima casa»

Sono poi in arrivo le nuove regole per ottenere la sospensione delle rate del mutuo prima casa. «Le modalità di presentazione della domanda saranno definite nel decreto ministeriale che mi accingo a firmare e che sarà a brevissimo pubblicato in Gazzetta ufficiale» ha annunciato Gualtieri riferendosi alla norma che, nel decreto Cura Italia, estende l'utilizzo del Fondo Gasparrini ai lavoratori autonomi con perdita di fatturato per i mutui prima casa, per sospendere le rate fino a 18 mesi.

«Ora rafforzamento strutturale sistema sanità»

Il ministro ha inoltre spiegato che il governo, che aveva già destinato

maggiori risorse alla sanità, sta «doverosamente rafforzando» le

risorse destinate al sistema sanitario nazionale, una «significativa correzione di rotta che credo sia uno degli insegnamenti di questa crisi».