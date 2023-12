Gualtieri: «Roma al top del digitale: con lo sviluppo del 5G un assist alle imprese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Doteremo la città dell’infrastruttura digitale abilitante più avanzata al mondo. Vogliamo creare un ecosistema virtuoso per le imprese, che valorizzi non solo gli asset tradizionali come il turismo e l’audiovisivo, ma anche le nuove frontiere, dai data center ai satelliti». Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha appena firmato il contratto da 97,7 milioni con la canadese Boldyn Networks per sostenere e accelerare lo sviluppo del 5G e delle sue applicazioni. Al Sole 24 Ore racconta ambizioni e progetti di una Capitale che da qui al 2026, tra Giubileo, Pnrr e altri fondi potrà contare su 13 miliardi di euro e che in questo momento vede aperti «ben 1.418 cantieri pubblici, che si aggiungono a 5.255 privati».

Sindaco, partiamo dal piano 5G. Che cosa accadrà da gennaio?

Loading...

Roma Capitale è una delle prime amministrazioni al mondo che investe in un’infrastruttura passiva radiomobile per accelerare lo sviluppo del 5G. Lo stanno facendo anche Londra, Los Angeles, New York e Singapore, ma il nostro è il progetto più ambizioso. Vale circa 100 milioni, di cui 33 pubblici. A gennaio cominceremo l’installazione degli apparati in cento piazze e dentro la metro A. Dopo pochi mesi seguiranno le altre linee, le piazze, in cui andranno anche 850 spots wi fi, e tutto il territorio di Roma in cui consentiremo la copertura integrale della città con small cells 5G in oltre 2mila punti di presenza a beneficio di tutti gli operatori mobili. Ad aprile inizierà anche l’installazione di 1.800 sensori e moduli IoT e di circa 2mila telecamere 5G ad alta definizione che si concluderà nel giugno del 2025.

Una smart city del futuro che però nel presente fatica a combattere le piaghe storiche di trasporti e rifiuti…

Le stiamo affrontando, con investimenti, impianti e migliore pulizia, ma anche il 5G è importante perché abilita l’utilizzo intelligente della tecnologia per migliorare il governo del territorio. Perché garantisce maggiore velocità di trasmissione dei dati, minore latenza, che consente di comandare dispositivi a distanza in tempo reale, e maggiore densità, che permette di collegare fino a 1 milione di apparecchi per km2. Tutto ciò, oltre a migliorare le comunicazioni, garantisce maggiore sicurezza, consente il monitoraggio più efficace della qualità dell’aria e dei rifiuti, e permette di usare le applicazioni più avanzate di controllo del traffico. Anche i privati si potranno sbizzarrire a proporre e produrre soluzioni.