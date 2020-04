Gualtieri: stop all’Iva sulle mascherine per tutto il 2020. Rinvio scontrini elettronici . Naspi prorogata di due mesi Si ragiona «su un sussidio temporaneo per le famiglie che non hanno reddito, sussidi, pensione». Oltre alla proroga di due mesi per la Naspi, sarà anche previsto un indennizzo per colf e badanti di Nicola Barone

Dopo Def verso maximanovra da circa 150 miliardi

Stop al'Iva sulle mascherine per tutto il 2020. È l’annuncio fatto dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Def elencando le misure che saranno contenute nel prossimo decreto per fronteggiare l’epidemia da coronavirus. Si ragiona «su un sussidio temporaneo per le famiglie che non hanno reddito, sussidi, pensione». Oltre alla proroga di due mesi per la Naspi, sarà anche previsto un indennizzo «per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo».

Nel decreto aprile spazio anche a sospensioni, agevolazioni e semplificazioni fiscali. «Saranno rinviati alcuni adempimenti come quelli amministrativi in materia di accise e quelli attualmente previsti per l'installazione dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi». E verranno individuate «nuove specifiche cause di esclusione per l'applicazione degli Isa che verranno anche riparametrati per tener conto degli effetti» dell'emergenza coronavirus.

Scostamento non pregiudica i conti pubblici

«Lo scostamento non mette assolutamente a repentaglio la sostenibilità della finanza pubblica, anzi appare necessario proprio a garantire una tenuta del sistema produttivo», mette in chiaro Gualtieri. Il Def prevede una ripresa nel 2021 che «rappresenta una valutazione prudenziale, sull'ipotesi che la crisi dell'epidemia non sia superata completamente a inizio anno». Il riferimento è al 4,7% di crescita atteso per il prossimo anno dopo la profonda recessione del 2020.

Sul Mes il tema è assenza di condizioni

Gli strumenti innovativi allo studio dell'Ue contro la crisi, il Mes, il Sure e l'intervento della Bei, «se i lavori procedono dovranno essere operativi entro il 1° giugno» e per quanto riguarda il Mes «ad oggi stiamo parlando semplicemente di offrire la possibilità di una linea di credito senza condizioni. Forse alcuni onorevoli non si sono accorti che finora si accedeva al Mes solo con condizioni», aggiungendo che per quanto riguarda l'Italia «valuteremo, quando si conoscerà il memorandum of understanding predeterminato» disponibile ai Paesi interessati. Quanto al recovery fund, Gualtieri ricorda che «ci stiamo battendo perché le risorse siano adeguate e fornisca risorse agli Stati attraverso non solo prestiti ma soprattutto sotto forma di trasferimenti diretti».

Vorremmo recovery fund operativo già dall'estate

«Noi vorremmo che il recovery fund sia operativo già dall'estate e possa offrire il suo sostegno non solo con prestiti a lungo termine ma anche con trasferimenti diretti», aggiunge il ministro. Complessivamente con i due provvedimenti economici il governo ha messo in campo «una manovra del 4,4-4,5% del Pil in termini di deficit, di più del 10% del Pil come saldo netto e del 40% del Pil in termini di garanzie». Ciò colloca l’Italia «nella fascia alta di azioni sull'impatto macroeconomico» in Europa, «tra i più consistenti». Anche se «strumenti comuni europei consentirebbero di rafforzare ulteriormente questi interventi nel corso dell'anno, come la crisi richiede e suggerisce».