Gualtieri: subito Industria 4.0, proroga Superbonus con fondi Ue Intervista al ministro dell’Economia e delle finanze, che espone il primo consuntivo sui lavori preparatori della manovra condotti con il Dpb

«Se riusciremo a contenere la ripresa delle infezioni da Covid-19 con misure selettive, sono fiducioso che i risultati del 2020-2021 non saranno lontani da quanto previsto, anzi spero migliori per quanto riguarda il 2021». In un’intervista sul Sole 24 Ore di oggi, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri difende le stime di crescita su cui il governo ha deciso di appoggiare il programma della manovra.

E aggiunge che i nuovi investimenti e i programmi finanziati dal Recovery Plan “potranno partire subito” grazie al meccanismo delle anticipazioni. Tra i filoni che saranno finanziati dal meccanismo degli aiuti europei ci sarà il nuovo Industria 4.0, che sarà avviato “dal 1° gennaio”, e il prolungamento del superbonus edilizio del 110%, che è “una delle misure a più alto impatto” sulla ripresa dell’economia.



Dall’Europa, nonostante le difficoltà dei negoziati, arrivano segnali incoraggianti. A partire dal successo della prima emissione di debito comune per finanziare Sure, l’aiuto europeo contro la disoccupazione. Il boom della domanda, sostiene il ministro, offre argomenti “a chi, come me, pensa che l’emissione di debito comune debba diventare uno strumento permanente”.