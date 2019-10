Gualtieri: svolta netta, ora cantieri per le riforme di fisco e pensioni Su Flat Tax, lotta all’evasione, cuneo fiscale e clausole Iva abbiamo introdotto una discontinuità netta. Con queste parole il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in un’intervista sul Sole 24 Ore in edicola, riassume il senso della manovra varata dal consiglio dei ministri

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (Ansa)

1' di lettura

Su Flat Tax, lotta all’evasione, cuneo fiscale e clausole Iva abbiamo introdotto una discontinuità netta. Con queste parole il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in un’intervista sul Sole 24 Ore in edicola, riassume il senso della manovra varata dal consiglio dei ministri nella notte fra martedì e mercoledì. «Le discussioni sono fisiologiche in un governo di coalizione – sostiene Gualtieri – ma alla fine il voto sui provvedimenti è stato unanime. E i capitoli della manovra sono i punti del programma di governo».



Gualtieri sottolinea il cambio di rotta sulle clausole di salvaguardia. «Blocchiamo gli aumenti Iva del 2020 e riduciamo già quelli su 2021 e 2022 – spiega – perché le clausole sono uno strumento sbagliato, da superare progressivamente per tornare a programmare in un'ottica pluriennale».

Nell’intervista anche molte notizie su misure specifiche: per le imprese torna l’Ace, oltre a Impresa 4.0, rifinanziamento di Nuova Sabatini e fondo di garanzia Pmi, e la deducibilità piena dell’Imu sui capannoni è anticipata al 2022; per professionisti e imprese individuali viene stralciato l’obbligo di conto dedicato, previsto dalle prime bozze del decreto fiscale, per evitare ulteriori costi.

Ma «la manovra è solo il primo passo, per affrontare un’eredità difficile e avviare il rilancio della crescita», sostiene Gualtieri: che annuncia l’avvio di una serie di cantieri per le riforme di fisco e pensioni e per lo sblocco degli investimenti pubblici.