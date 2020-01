Gualtieri: «Web tax, serve un accordo globale ma l’Italia non si ferma» Il ministro italiano dell’Economia, da Davos, risponde alle minacce degli Stati Uniti, unendosi a Francia e Regno Unito: «La tassazione italiana scatterà dal febbraio 2021» di Luca Veronese

Web tax: Francia valuta stop, Mnuchin minaccia l'Italia

«L’Italia punta a un accordo globale per la web tax, ma in assenza di questo accordo scatterà la tassazione italiana a partire dal febbraio 2021». Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, da Davos, risponde alle minacce degli Stati Uniti, unendosi così a Francia e Regno Unito che chiedono un’intesa globale in sede Ocse ma che non intendono fare sconti ai big di internet pur concedendo un anno di tempo. «Non faremo alcuna marcia indietro sulla web tax già approvata dal Parlamento», ha spiegato il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. «La tassa sui servizi digitali verrà applicata a partire da aprile», ha detto il cancelliere dello Scacchiere britannico Sajid Javid. Più cauta la Germania, l’obiettivo diretto dei dazi sulle auto europee.

Le minacce degli Stati Uniti

A Davos, il confronto sui dazi si è saldato con la maxi-elusione fiscale delle grandi corporation di internet - come Google, Amazon, Facebook- che in Europa pagano tasse irrisorie scegliendo la domiciliazione fiscale più vantaggiosa. Donald Trump ha parlato di «misure dolorose» e gli Usa sono tornati a minacciare dazi al 25% sulle auto europee.

«Una digital tax è discriminatoria per sua natura e la tassazione internazionale è complicata. Ma se si vuole imporre una tassa sulle nostre società, considereremo l’introduzione di tasse sulle case automobilistiche straniere», aveva detto il segretario del Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, in un panel durante i lavori del Forum economico mondiale. «Avremo numerosi incontri su questo tema, e ne parleranno il presidente Donald Trump e Boris Johnson, primo ministro britannico, così come abbiamo discusso con il presidente francese Emmanuel Macron», aveva aggiunto Mnuchin.

Dalla Francia «nessuna marcia indietro»

Nel negoziato con gli Usa, con la telefonata Trump-Macron di domenica scorsa e con il dialogo con il segretario del Tesoro Steven Mnuchin, «abbiamo rifiutato qualsiasi marcia indietro o sospensione della tassa», ha spiegato il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. «Il Parlamento francese l’ha votata e resta in vigore. L’alternativa a un compromesso costruttivo è la guerra commerciale. E una volta che questa è dichiarata, è molto difficile uscirne».

«Siamo d'accordo - ha aggiunto Le Maire - con il segretario del Tesoro statunitense Steven Mnuchin per un quadro globale comune. Ma se non ci sarà un accordo la Francia non farà un passo indietro, ed è pronta a riscuotere la tassa sulle attività digitali delle grandi imprese globali a partire dal dicembre del 2020».

Sull’approccio alla web tax «ho parlato con il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri, e siamo completamente sulla stessa linea», ha detto Le Maire, aggiungendo che «spetta ora all’Italia decidere».

Anche in seguito a un incontro con il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, il governo francese ha comunque scelto di rinviare la riscossione del primo acconto della tassa, in attesa di un accordo globale.