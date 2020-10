Gualtieri: riforma fisco in 3 anni, nel 2021 assegno unico. Valutiamo proroga crediti Audizione del ministro dell’Economia sulla nota di aggiornamento al Def: nel 2021 tasse giù con cuneo, modulo Irpef da 2022.Sfida contenere virus, evita ricadute negative. Scostamento da 24 miliardi, coerente con Ue

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (imagoeconomica)

La riforma fiscale sarà messa in campo in un orizzonte «triennale attraverso una legge delega che si raccorda alla riforma strettamente connessa che intendiamo adottare già a partire dal 2021» cioè l'assegno unico per i figli. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def (Nadef). «Stiamo approfondendo in raccordo con il percorso parlamentare della legge delega le modalità e i tempi per l'assegno unico universale».

Nel 2021 tasse giù con cuneo, modulo Irpef da 2022

«Le tasse - ha messo in evidenza - non aumenteranno ma si ridurranno l'anno prossimo, ci sarà a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell'Irpef attraverso l'estensione annuale della della riduzione del cuneo fiscale che quest'anno è partita a luglio, e ci sarà la fiscalità di vantaggio per il Sud per tutto l'anno. Già questi due elementi - ha continuato Gualtieri - determineranno una riduzione» delle tasse. Anche la riforma fiscale, ha aggiunto, «punta a una riduzione fiscale che noi intendiamo realizzare nel triennio perché sarà composta di vari moduli, ma il modulo principale cioè quello della riforma dell'Irpef vogliamo che sia operativo dal 1 gennaio 2022».

Sfida contenere virus, evitare ricadute negative

La Nadef, ha ossservato Gualtieri, indica «uno scenario prudente, con la stima di una contrazione del Pil del 9% nel 2020: la vera sfida da affrontare perché le stime possano essere sorpassate consiste nel contenimento del virus. Riteniamo che le misure di monitoraggio e di contrasto dell'epidemia unite all'attenzione e alla cautela da parte di tutti noi e la capacità di dispiegare una rete di protezione economico sociale come quella finora messa in campo consentiranno di limitare ricadute negative sull'attività economica».

Con riforme possibile aumento Pil oltre +2%

Il ministro ha sottolineato che le riforme strutturali possono avere un impatto di maggiore crescita del Pil «a fine periodo, nel 2026, di oltre 2 punti percentuali, per prudenza non abbiamo incluso questo effetto nelle nostre stime».

6,9 miliardi entrate in più rispetto a stime

Gualtieri ha precisato che la nuova stima di deficit 2020 prevista nella Nadef è «migliore di quella desumibile dal Def» anche grazie a un andamento delle entrate «migliore del previsto» per «circa 6,9 miliardi». Il ministro ha ringraziato non solo chi ha pagato nonostante le sospensioni ma anche «la quota di contribuenti che ha scelto di continuare ad effettuare versamenti in base al metodo “storico” anziché a quello “previsionale”, che ha attenuato la contrazione delle entrate prevista in precedenza».