Guangdong: primo in Cina ma non ancora per il Made in Italy

Logistica e porti

In ottobre a Shenzhen si è svolta la China International Logistics and Supply Chain Fair (CILF) con la partecipazione delle due principali associazioni di categoria della logistica italiana, Assoporti e UIR – Unione Interporti Riuniti in un Padiglione Italia curato da Agenzia ICE. La CILF, uno dei principali eventi fieristici dedicati alla logistica che si tengono in Cina, nelle passate edizioni ha registrato 1.860 espositori da 53 Paesi e 138.000 visitatori da 81 Stati. Il Padiglione Italia ha ospitato una delegazione in rappresentanza del mondo della logistica italiana, da Genova a Livorno, Gioia Tauro e Calabria, Taranto, Venezia, Interporto Campano, Interporto di Parma fino a Interporto Verona. Forti di un accordo di collaborazione recentemente stipulato con il Porto di Shenzhen, il Porto ed il Comune di Genova erano presenti inoltre con un proprio stand. Durante la tre giorni cinese l'Agenzia ICE ha coordinato la presenza in tre diversi forum di alcuni fra i rappresentanti della compagine italiana, sono inoltre stati presentati 44 progetti di investimento diretto per un valore stimato di 2,2 miliardi di euro (greenfied, brownfield, joint-venture, etc.) e numerose proposte di location per insediamenti.

A margine della China International Import Expo di Shanghai di novembre, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e China Communications Construction Company, sull'avvio di una partnership per lo sviluppo di progetti sino-italiani in Cina che coinvolgono anche il Guangdong. Si riguarda la creazione di piattaforme logistico/distributive collegate al porto di Trieste e a servizio dell'intero sistema logistico nazionale italiano. Il memorandum, firmato dal presidente dell'Authority giuliana Zeno D'Agostino e Jingchun Wang di CCCC, prevede che lo scalo giuliano supporti CCCC nello sviluppo di progetti pilota, che saranno localizzati nelle aree ad alto potenziale economico di Guangzhou e di Jiangsu, nel retroterra dei porti di Shanghai, Ningbo e Shenzhen, tutti scali dei servizi intercontinentali che fanno capo a Trieste. Nella prospettiva di rafforzare il ruolo di tutte le strutture logistiche della regione portuale del Mare Adriatico Orientale, CCCC e il porto di Trieste collaboreranno anche per permettere l'attivazione nel territorio regionale da parte del gruppo cinese di uno o più magazzini.