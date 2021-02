Guardare indietro ma con occhi sinceri La “distorsione retrospettiva” ci induce a credere di aver indovinato l’evoluzione di un fatto. Ma perché la utilizziamo? di Vittorio Pelligra

La “distorsione retrospettiva” ci induce a credere di aver indovinato l’evoluzione di un fatto. Ma perché la utilizziamo?

Nella nostra immaginazione collettiva, gli errori, benché possano essere fonte primaria di conoscenza e occasione preziosa di miglioramento, vengono, in genere, percepiti come la conseguenza di una mancanza, di incompetenza, di superficialità, quando non di vera e propria stupidità; per questo sono associati, poi, a sentimenti di vergogna personale e biasimo sociale. Pensando legittimamente in questo modo non ci rendiamo conto che uno degli errori più frequenti cui siamo soggetti è proprio quello di pensare all'errore in questo modo. Un meta-errore che genera un rapporto conflittuale con la nostra fallibilità che, se da una parte è origine di crescita e scoperta, dall'altra si porta dietro lo stigma del fallimento.

Per gestire questo rapporto complicato abbiamo elaborato sottili e ingegnose strategie cognitive che hanno l'effetto, tra le altre cose, di far aumentare la fiducia in noi stessi e la nostra motivazione ad affrontare situazioni potenzialmente ad alto rischio di fallimento. Una di queste strategie è causa di uno strano comportamento che è noto come “hindsight bias” (distorsione retrospettiva).

La verità “a posteriori”

Quanti di noi avevano previsto che la mossa azzardata di Renzi e Italia Viva avrebbe portato il Presidente della Repubblica ad affidare a Mario Draghi l'incarico di formare un nuovo governo? Quanti di noi, dopo aver seguito la campagna elettorale americana, non si sono sorpresi poi tanto della vittoria così partecipata di Joe Biden e Kamala Harris? E quanti, dopo aver osservato su Reddit l'evolversi della vicenda “GameStop”, hanno pensato «era chiaro dall'inizio che sarebbe finita così»? Ci succede di continuo di fare previsioni che si rivelano corrette, specialmente se guardiamo a fatti noti con il senno di poi. L'“hindsight bias”, la distorsione retrospettiva, descrive proprio questo fenomeno, la tendenza, cioè, a sovrastimare la probabilità di eventi che, a posteriori, sappiamo essersi effettivamente verificati.

Usiamo inconsapevolmente i dati che solo oggi abbiamo – Mattarella ha già dato l'incarico a Draghi, Biden ha già vinto le elezioni, GameStop vale già oggi il triplo di quanto valesse qualche un mese fa – per giudicare l'accuratezza di previsioni che abbiamo fatto o avremmo potuto fare prima che quei dati fossero a nostra disposizione. In altre parole, le cose ci sembrano meno sorprendenti di quanto effettivamente dovrebbero esserlo. È un fatto che riguarda tutti, una distorsione difficile da percepire consciamente e da contrastare attivamente, un fenomeno che ha implicazioni dalla vasta portata in ambiti così diversi, dal mondo degli affari, all'amministrazione della giustizia, dalla storiografia all'esercizio della medicina e molti, molti altri.

La scoperta e i primi studi sull'”hindsight bias” risalgono all'inizio degli anni '70 e sono legati principalmente al lavoro dello psicologo americano Baruch Fischhoff. La prima intuizione su questo genere di comportamenti anomali gli venne dalla lettura di un lungo saggio intitolato “Perché non partecipo alle conferenze sui casi clinici” pubblicato dallo psicologo e filosofo Paul Meehl all'inizio degli anni ‘70. In questo saggio Meehl spiegava, con un tono piuttosto polemico, la sua ritrosia verso lo studio retrospettivo di singoli casi clinici nei quali, a posteriori, una volta venuti a conoscenza della sorte del paziente, i medici cercavano di dar conto dell'efficacia della diagnosi e delle terapie. Un esercizio futile, sosteneva Meehl, perché viziato da uno sguardo a ritroso contaminato da dati che in fase di elaborazione della diagnosi e della terapia non erano mai disponibili.