Guarneri Technology investe in nuovi macchinari

2' di lettura

Si possono cogliere opportunità di crescita da una crisi? Secondo Ettore Guarneri, titolare di Guarneri Technology insieme al fratello Alberto, è possibile grazie a passione, resilienza e capacità di innovazione. La piccola impresa di Busto Arsizio progetta, produce e commercializza calandre per la lavorazione dei tessuti. Nei suoi 65 anni di storia, l’azienda ha investito in ricerca, sviluppo e innovazione per mantenere un vantaggio competitivo. Grazie alla capacità di creare partnership di valore con i propri clienti e di innovare nel rispetto dei valori tradizionali per quattro generazioni, nel momento di maggiore difficoltà a causa del calo produttivo dell’industria tessile a livello europeo, l’azienda è riuscita ad accordarsi con i propri fornitori e a finanziare un piano di risanamento senza aiuti esterni. Oggi l’obiettivo è rilanciare il proprio business per diventare più forte di prima, in Italia e all’estero. Nella realizzazione di questo progetto è sostenuta da Finlombarda con Turnaround financing. La finanziaria regionale ha sottoscritto un contratto di finanziamento che contribuirà all’acquisto di nuovi macchinari e all’integrazione del ramo d’azienda di un’impresa fornitrice. Guarneri Technology punta a recuperare redditività ampliando il giro di affari, diversificare le vendite, conquistare nuovi settori e mercati. Turnaround financing è pensato per Pmi e midcap che rientrano in un accordo di ristrutturazione dei debiti o in un concordato in continuità omologati ai sensi della legge fallimentare. I finanziamenti, tra 500 mila e 2 milioni di euro e durata fino a due anni, sono assistiti da una garanzia regionale gratuita. Sono finanziabili investimenti per lo sviluppo di almeno 500mila euro da realizzarsi in Lombardia.

Le aziende interessate possono farne richiesta tramite Pec. Per informazioni: infobando.turnaround@finlombarda.it.

