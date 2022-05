Uno dei pilastri del programma Equilibrium, che definisce le attività di sostenibilità ambientale e sociale del marchio, è proprio l'empowerment femminile: fra i fronti di maggiore impegno, quello per colmare il divario retributivo di genere per posizioni equivalenti all'interno dell'organizzazione, entro il 2025. Oggi il 63,3% dei dipendenti Gucci è donna, percentuale che nei ruoli di management (posizioni corporate a livello manageriale e più elevato, e posizioni retail a livello del responsabile di reparto e più elevato.) arriva al 58%. Nel 2021, in occasione del Women's Forum G20 Italy che si è tenuto a Milano dal 17 al 19 ottobre, Gucci ha rafforzato l'impegno per la parità di genere sottoscrivendo il “Women's Forum CEO Champions Commitments”, un documento che mira ad accelerare il progresso verso il totale abbattimento del divario di genere. Insieme agli altri Ceo presenti al Forum, la maison si è fatta promotrice dell'empowerment delle donne nell'ottica di una futura “She-Covery” che vede la figura femminile protagonista della ripresa economica

