Gucci, l’alta orologeria è un asset sempre più strategico

I modelli di alta orologeria svelati alle porte di Ginevra durante l’evento Gucci Wonderland hanno confermato quanto l’orologio sia un asset sempre più centrale per la maison. Non una novità, visto che quest’anno ricorrono i 50 anni di Gucci Timepieces, ma l’accelerata in questo settore, in cui nel 2021 il marchio aveva presentato la sua prima collezione di alta orologeria, è evidente.

Inoltre, non va dimenticata la decisione comunicata a gennaio dal gruppo Kering, di cui Gucci fa parte, dell’accordo di cessione del 100% della sua partecipazione in Sowind Group (proprietaria dei marchi orologieri svizzeri Girard-Perregaux e Ulysse Nardin), nell’ottica di una strategia di gruppo più orientata al concentrare le risorse su marchi che, al suo interno, possano diventare sempre più importanti. Come sta facendo Gucci nel mondo delle lancette.

Le proposte presentate a Ginevra

Le sue ultime proposte presentate a Ginevra sono pezzi rigorosamente Swiss made (la maison disegna i modelli e produce casse e quadranti, mentre sviluppa internamente i movimenti che poi vengono prodotti da fornitori esterni che lavorano in esclusiva per il brand) limitati a pochissimi esemplari, tre dei quali introducono altrettanti nuovi calibri. Il primo è un manuale con tourbillon volante con ponti in titanio, che anima il Gucci 25H Skeleton Tourbillon ed è visibile attraverso il quadrante e il fondello trasparente. Di questo modello, disponibile con cassa in oro (bianco o giallo) riciclato al 100%, esistono quattro versioni, due con bracciale dello stesso materiale della cassa e tre con cinturino in caucciù. Il G-Timeless Planetarium è un orologio che spicca per le dodici gemme a taglio brillante (sono tanzaniti blu per la versione con la cassa in oro bianco, tsavoriti verdi per quella in oro rosa e berilli gialli per quella in oro giallo) che impreziosiscono l’orlo esterno del quadrante e che, una volta premuto un pulsante cominciano a ruotare. Questo succede grazie al secondo nuovo movimento introdotto da Gucci, a carica manuale con tourbillon volante al centro del quadrante.

Le fasi lunari sono la complicazione azionata dal terzo nuovo calibro manuale di cui è dotato il modello con quadrante in meteorite G-Timeless Moonlight, proposto in una versione con cassa in oro bianco e due in oro rosa. La collezione di alta orologeria 2022 di Gucci aggiunge altre due versioni con diamanti e quadranti decorati da opali, alla sua riconoscibile famiglia G-Timeless Dancing Bees con tourbillon e le famose api oscillanti sparse sul quadrante. Infine, novità anche per la linea Grip, la cui più preziosa evoluzione, la Grip Sapphire con cassa in vetro zaffiro, da quest’anno ha anche due versioni nella tonalità verde menta. Dopo questi lanci, l’impressione è che Gucci sia solo all’inizio del suo viaggio nel segmento più importante del settore orologiero.