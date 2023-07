Gucci ottiene la certificazione di parità di genere

4' di lettura

Certificazione della Parità di Genere per Gucci. La maison del gruppo francese Kering è la prima azienda del settore lusso ad ottenere la certificazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). «Questo traguardo, raggiunto in anticipo rispetto ai trend europei e per primi nel settore del lusso in Italia, riafferma con forza il nostro impegno per una cultura che valorizza l'equità, l'inclusività e il rispetto» commenta Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci.

La certificazione, è stata assegnata a Gucci da Bureau Veritas - società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni - sulla base di un processo di valutazione focalizzato su sei indicatori chiave: cultura e strategia; governance; processi delle risorse umane; opportunità di crescita e inclusione per le donne; equità retributiva di genere; sostegno alla genitorialità e all'equilibrio tra vita privata e vita professionale.

Il processo di valutazione

Nel processo di valutazione, Bureau Veritas ha ritenuto particolarmente significativa l’istituzione del Global Equity Board, un organo di governance che, con il comitato guida per la Parità di Genere, definisce la visione e le priorità della maison in materia di diversità e inclusione. Sono state inoltre apprezzate, si legge nel comunicato, le politiche globali di congedo parentale, i servizi di welfare e il modello di lavoro ibrido di Gucci, così come l’impegno ad affrontare le questioni di genere e i pregiudizi inconsapevoli, favorendo al contempo la crescita professionale.

«Attraverso azioni concrete come l’impiego di tecnologie innovative per eliminare i bias nella selezione, colmare il gap salariale, implementare politiche di congedo parentale, favorire una maggiore presenza femminile in ruoli di leadership, e programmi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica - penso alla campagna globale per la parità di genere Gucci CHIME - sosteniamo il cambiamento e promuoviamo la trasformazione culturale nell'industria della moda e del lusso a livello mondiale e continueremo a farlo» osserva Bizzarri, che conclude: «Il percorso di Gucci per la parità di genere è un impegno continuo che trae origine dal rispetto. Lo stesso rispetto che abbiamo per il nostro pianeta e che con convinzione e determinazione adottiamo nel business, come evidenziato nell'Impact Report che pubblichiamo oggi».

I sei fattori chiave

La certificazione è stata conferita sulla base di sei indicatori, che nel dettaglio per Gucci si articolano in particolare: