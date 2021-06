Gucci raggiunge gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale con quattro anni di anticipo

6' di lettura

Perché la sostenibilità ambientale non assomigli neppure lontanamente al greenwashing e perché sia molto più di una strategia di comunicazione o marketing o, volendo essere più romantici e idealisti, perché non resti un’utopia, occorrono trasparenza e certificazione. È la strada scelta da Gucci, che ha appena pubblicato i risultati del suo primo Impact Report , a un anno dal lancio delle nuove piattaforme digitali del progetto Gucci Equilibrium.

I dati del conto economico ambientale (EP&L)

L’Impact Report riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese dalla Maison per generare un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta. Il report include anche i risultati del conto economico ambientale 2020, il cosiddetto Environmental Profit and Loss (EP&L), uno strumento per misurare ogni anno le emissioni di anidride carbonica, il consumo di acqua, l’inquinamento idrico e atmosferico, l’uso del suolo e la produzione di rifiuti nelle operazioni aziendali e lungo tutta la supply chain, e infine quantifica i costi sociali relativi all’impatto ambientale calcolato.

L’accelerazione

Per anni definita la “lepre del lusso”, visti i risultati del conto economico tradizionale, Gucci si conferma una “lepre della sostenibilità” (nelle foto in alto, le sneaker nel pellame Demetra, animal free, presentato proprio oggi). L’EP&L 2020 mostra che l’azienda ha superato con un anticipo di quattro anni gli obiettivi di riduzione della propria impronta ambientale fissati per il 2025 grazie una riduzione del - 44% degli impatti ambientali totali e del - 47% delle emissioni di gas serra (valori misurati facendo riferimento al 2015) - un trend positivo che testimonia un percorso di riduzione continua, anno dopo anno, a partire dal 2015.

Il commento del ceo Marco Bizzarri

Nel 2020, Gucci ha registrato una riduzione del -17% delle emissioni di gas serra e una riduzione del -9% degli impatti ambientali totali rispetto all’anno precedente .«Il nostro primo Gucci Equilibrium Impact Report racconta le nostre azioni e il nostro impegno per essere inclusivi, sostenibili, responsabili in tutto ciò che facciamo – ha spiegato Marco Bizzarri (nella foto qui sotto), presidente e ceo di Gucci – Abbiamo superato l’obiettivo di ridurre la nostra impronta ambientale totale con quattro anni di anticipo, un risultato che sottolinea il nostro impegno nel generare un cambiamento trasformativo. Vogliamo contribuire attivamente alla creazione di un futuro migliore, per questo continueremo a concentrare i nostri sforzi per generare valore nella nostra azienda e nel mondo intero - valore che si traduce in un cambiamento positivo per le persone, per il clima e per la natura».

L’elenco delle iniziative e dei progetti

Articolato sui due pilastri fondanti del progetto Equilibrium, Persone e Pianeta, l’Impact Report mette in evidenza le principali iniziative che Gucci ha sostenuto e continua a supportare per trasformare la propria visione strategica in azioni concrete, volte a promuovere un impatto sociale duraturo e una gestione responsabile dell’ambiente. L’elenco è davvero lungo ed è giusto riportarlo integralmente.