Gucci riapre il laboratorio prototipi e dà auto aziendali ai dipendenti

Le postazioni di lavoro, prevede l'accordo, «garantiranno le distanze tra i lavoratori stabilite dalle normative vigenti» : è la formula scelta da Gucci e dai sindacati per non sbilanciarsi, visto che a livello nazionale la distanza interpersonale prescritta attualmente è di 1 metro, mentre l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, prescrive un metro e 80, come indicato dall'Oms.

Se nella riorganizzazione dei processi produttivi non potrà essere garantita la distanza di 1,80 metri l'ordinanza toscana - oggetto di forti discussioni in questi giorni con le categorie economiche - prescrive che debbano essere inseriti elementi di separazione tra le persone, oppure usate mascherine Ffp2 senza valvola (o due mascherine chirurgiche contemporaneamente) per chi lavora all'interno dello stesso ambiente.



«La salute delle persone è l'assoluta priorità per Gucci - dice il presidente e ceo Marco Bizzarri -. Abbiamo deciso di riaprire la prototipia di ArtLab, in accordo con le organizzazioni sindacali e garantendo il massimo livello di sicurezza, per gettare le basi per una più ampia riapertura delle nostre sedi produttive e il riavvio della filiera del made in Italy, quando sarà consentito».