Gucci Timepieces allarga la famiglia Grip tra stile ed emozioni

I modelli Roulette sono caratterizzati da uno stile informale ma raffinato che strizza l’occhio al design anni Settanta: la versione in PVD oro giallo presenta un disco in madreperla azzurra e un bracciale in PVD oro giallo con logo GG inciso; l’altro, invece, ha la cassa in acciaio e il cinturino in canvas GG Supreme.

Se il Roulette, scandisce non solo lo scorrere del tempo ma anche l’alternarsi degli stati d’animo, il modello Chrono è focalizzato sul tempo e permette di misurare la velocità impiegata per percorrere un chilometro. Si tratta di un modello, declinato in due versioni, più maschile e di carattere.

Analizzando nel dettaglio i Chrono, entrambi con cassa da 40 mm di diametro e due aperture sul quadrante che indicano l’ora e i minuti, emergono le differenze: un modello ha cassa e bracciale in acciaio e la funzione cronografo è introdotta da una lancetta impreziosita dal motivo GG; l’altro combina la cassa in acciaio e il cinturino in caucciù nero, caratterizzato dal simbolo Interlocking G. La funzione cronografo, in questo caso, viene definita da un puntino rosso che si muove intorno al bordo del quadrante. I modelli Chrono sono adatti a un uso non solo urbano, ma anche sportivo: sono impermeabili fino a una profondità di 30 metri.