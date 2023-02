Gucci torna in Cina con la mostra Cosmos

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gucci sceglie la Cina, e più precisamente Shanghai, per il debutto della nuova mostra-evento (itinerante) pensata per celebrare modelli più iconici dei suoi 102 anni di attività. La maison, infatti, fu fondata da Guccio Gucci a Firenze nel 1921.

La mostra si intitola «Gucci Cosmos» e racconta l’heritage dell’azienda proprio attraverso otto mondi diversi. Mondi immersivi che, tappe di un percorso ludico che permette di saltare avanti e indietro nel tempo, sono stati creati dall’artista britannica Es Devlin con l’intento di offrire un’esperienza multisensoriale e multimediale (audio, video) all’avanguardia.

«Gucci Cosmos», che sarà in allestimento al West Bund Art Center di Shanghai dal 28 aprile al 25 giugno, per poi partire per altre destinazioni in tutto il mondo, è stata curata da Maria Luisa Frisa, critica della moda e direttrice del corso di laurea in Design della moda e arti multimediali allo Iuav di Venezia, e comprende modelli creati da Guccio Gucci e dai suoi eredi creativi tra cui spiccano Tom Ford, che diede nuovo lustro alla maison negli anni Novanta e fino ai primi Duemila, e Alessandro Michele, che ha rivoluzionato lo stile Gucci nel corso degli ultimi otto anni e ha lasciato la direzione creativa a dicembre 2022, sostituito da Sabato De Sarno. Questo viaggio nel tempo (e nello stile) è pensato per raccontare come ci sia un forte collegamento tra etica visionaria della maison e periodo storico.

«Siamo davvero felici di tornare in Cina per il debutto mondiale di Gucci Cosmos a Shanghai. È una mostra che condurrà i visitatori in un affascinante viaggio che abbraccia passato, presente e futuro della nostra maison. Gucci ha sempre tracciato il proprio percorso, valorizzando un’eredità che affonda le sue radici nell'artigianalità, ma sempre presente al punto d’incontro tra moda e cultura. In questo senso Gucci Cosmos è una vera e propria celebrazione dell’evoluzione del brand nel corso dei suoi 102 anni di storia, grazie all'ingegno e ai prodotti iconici che hanno sempre caratterizzato Gucci e che continueranno a farlo» ha detto Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci,.