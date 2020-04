Gucci in vetta alla classifica di Fashion Revolution per attenzione alle persone e all’ambiente Per il secondo anno consecutivo la maison ha punteggio più alto tra i brand di alta gamma nel Fashion Transparency Index, che analizza 250 aziende della moda e del lusso di Giulia Crivelli

3' di lettura

Dalle 200 aziende prese in esame nel 2019 si è passati a 250, ma Gucci resta al primo posto tra i marchi del lusso nel Fashion Transparency Index, classifica (il termine però è riduttivo, date le variabili prese in considerazione) stilata da Fashion Revolution, organizzazione con sede a Londra che si occupa di sostenibilità e di come misurarla nei settori della moda e del lusso.

Il Fashion Transparency Index del 2019 (in inglese)

I criteri seguiti per compilare l’Index (in inglese)

Gli obiettivi raggiunti da Gucci

Il Fashion Transparency Index fotografa, letteralmente, la trasparenza tra i più grandi 250 marchi di moda e retailer nel mondo. Nel caso di Gucci (maison di punta del gruppo Kering) Fashion Revolution ha certificato l’impegno di integrare la sostenibilità sociale e ambientale in tutte le attività nella supply chain. Gucci è al primo posto per l’alta gamma e primo tra le altre maison di Kering, con il 48% degli indicatori che compongono l’Index “positivi”, percentuale salita di otto punti rispetto al 40% del 2019. Gli indicatori sono 220 e riguardano moltissimi temi sociali e ambientali, tra i quali: welfare degli animali, salvaguardia e attenzione alla biodiversità, utilizzo di prodotti chimici, auditing della filiera, condizioni di lavoro nei vari Paesi in cui un marchio è presente o produce, attenzione al clima, politiche di genere, libertà di espressione e/o associazione all’interno dell’azienda, regole sul riciclo e riutilizzo, regole per gli acquisti di materie prime e molto, molto altro ancora.



Performance «perfetta» sugli impegni presenti e futuri

Gucci è l’unico marchio a raggiungere il 100% nella sezione Policy and Commitments, che indica le politiche annunciate e condivise su vari temi e che esamina i modi in cui un’azienda ha fatto seguire agli annunci azioni concrete.

Esempi delle iniziative di Gucci

Sul grande tema delle emissioni, la maison sostiene i progetti REDD+ per la compensazione delle emissioni residue; l’iniziativa Gucci Scrap-Less invece cerca di minimizzare gli scarti della lavorazione della pelle e di riutilizzare tutto quello che resta dopo aver “ritagliato” le parti che servono per un certo prodotto. Ci sono poi progetti sociali, come I was a Sari, portato avanti in India dove Gucci fornisce training di formazione sulla tecnica del ricamo per aiutare le donne indiane che ne fanno parte ad acquisire una professionalità e l’indipendenza economica (foto in alto).