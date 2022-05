Guerlain sceglie Milano per il suo debutto in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È stata inaugurata oggi la prima boutique italiana di Guerlain: a Milano, nel cuore dello shopping di lusso meneghino, in via Monte Napoleone. La fondazione della maison nel 1828 coincide con l'apertura della prima boutique a Parigi. Da allora il brand ha sempre coltivato un’idea precisa di negozio: uno spazio in cui accogliere i clienti e fare vivere loro il suo universo per condividere savoir-faire e offrire esperienze.

La boutique milanese è caratterizzata da un design lussuoso e moderno, decorata con marmo bianco, impreziosita da decorazioni in legno e rifiniture dorate.Un ambiente dove i consumatori potranno vivere un percorso esperienziale tra le creazioni del marchio, disponibili in esclusiva, e personalizzabili: L'Art & La Matière, la collezione di fragranze formulata dai parfumers Guerlain utilizzando materie prime rare e preziose, Fragranze Eccezionali in edizione limitata e pezzi numerati e le iconiche Bee Bottle, simbolo degli oltre 160 anni di eccellenza manifatturiera.

Loading...

Nell’area skincare si possono scoprire le collezioni Blue e Black di Orchidée Impériale, risultato delle ultime scoperte scientifiche sulla longevità della pelle,formulate con una materia prima rara e preziosa: l'orchidea. E ancora, Abeille Royale, i trattamenti formulati con miele e pappa reale che stimolano i meccanismi chiave del processo di riparazione dell'epidermide contribuendo a correggere rughe e perdita di tono della pelle. Il make-up è rappresentato da Rouge G, il primo rossetto gioiello da personalizzare secondo il proprio stile, simbolo assoluto di femminilità e seduzione.

Per rendere la propria esperienza indimenticabile Guerlain offrirà un menù di servizi personalizzati all'interno del negozio: dalla consulenza su fragranze e skincare ai consigli dei make-up artist sul trucco che più valorizza fino alla personalizzazione del flacone de L'Art & La Matière scegliendo il colore del cordoncino che decora il collo del flacone, il sigillo e la targhetta sulla parte superiore del tappo. Ancora, il nuovo flacone, progettato con il 10% di vetro riciclato, potrà essere ricaricato nel punto vendita. Infine, una parola, un nome, delle iniziali, una data, o il ricordo di un momento speciale potranno essere incisi su un prodotto.