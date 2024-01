Guerra aperta tra Pepsi e i supermercati Carrefour

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

E’ ormai guerra a tutto campo tra PepsiCo, il colosso americano delle bibite gasate e degli snack, e Carrefour, la più grande catena europea di supermercati. Il gruppo statunitense, che produce la Pepsi-Cola, storica concorrente della Coca Cola, ha annunciato che interromperà la fornitura di suoi prodotti ai negozi continentali del gruppo transalpino.

Lo scontro sulla Pepsi-Cola

La guerra è diventata di pubblico dominio giovedì, quando Carrefour aveva dichiarato che avrebbe smesso di vendere la cola, le patatine Lay’s, Doritos, Cheetos, i cereali Quaker Oats e altri prodotti PepsiCo in Francia, Italia, Spagna e Belgio. Carrefour aveva esposto dei polemici cartelli sugli scaffali, in cui affermava che non avrebbe più commercializzato i marchi a causa degli aumenti di prezzo inaccettabili. Ora la risposta di PepsiCo dalla quale si apprende anche l’origine dello scontro: le due parti non avevano raggiunto un accordo di prezzi su un nuovo contratto di prodotti. Secondo Callum Elliott, analista di Bernstein, i negozi Carrefour in questi quattro paesi rappresentano circa lo 0,25% delle entrate globali di PepsiCo.

Loading...

Guerra di dichiarazioni, inflazione e protezionismo

«Purtroppo, Carrefour ha descritto male la catena degli eventi» ha dichiarato stamattina un portavoce di PepsiCo. «Visto il mancato accordo su un nuovo contratto, abbiamo interrotto le forniture a Carrefour alla fine dell’anno, qualcosa che sapevano sarebbe potuto accadere. Ci auguriamo di poter concordare presto i termini in modo che i nostri prodotti possano tornare sugli scaffali per essere apprezzati dai consumatori». Immediata la replica dei francesi: «Noi del gruppo Carrefour abbiamo preso questa decisione», lasciando intendere che non viene dalla PepsiCo come vorrebbero far credere gli americani.

PepsiCo e Carrefour sono in trattative da diversi mesi su nuovi listini prezzi poiché il governo francese ha fatto pressioni sui fornitori affinché giungano ad accordi con i rivenditori su prezzi più bassi. L’inflazione dei prezzi alimentari in Francia è salita a doppia cifra nel 2022 e ha raggiunto quasi il 16% nel marzo 2023.

Scontro tra Francia e multinazionali

Lo scorso agosto, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire aveva rivelato che Unilever, Nestlé e PepsiCo medesima non stavano collaborando a un ampio accordo che il suo ministero aveva stretto con rivenditori e produttori per congelare o tagliare i prezzi su migliaia di prodotti. Le Maire aveva affermato che il governo avrebbe costretto i produttori alimentari ad avviare le trattative annuali sui prezzi con la Gdo mesi prima del solito, con l’obiettivo di partira tagli a gennaio coi prezzi ribassati. La stessa Carrefour, sempre dalla scorsa estate, aveva pubblicamente richiamato i fornitori e ha aumentato la pressione su di loro affinché abbassassero i prezzi. Allora l’amministratore delegato di Carrefour, Alexandre Bompard, aveva accusato i fornitori dell’impennata dei prezzi: «La realtà è che queste aziende si sono rifiutate di rinegoziare i prezzi, nonostante il calo dell’inflazione e nonostante le pressioni delle autorità».