Guerra al contante, come ha funzionato negli altri Paesi

Gli ultimi esempi virtuosi in Europa

Irlanda, Belgio e Sloveniasono, secondo l’ultimo rapporto Ambrosetti sulla Cashless Revolution, i Paesi europei che negli ultimi 4 anni hanno fatto registrare i maggiori progressi e sono «accomunati dall’avere individuato con chiarezza una visione di sviluppo digitale e cashless per il Paese ». In particolare, Irlanda e Belgio hanno adottato un mix di obblighi e di incentivi per gli esercenti, mentre un elemento chiave nel successo della Slovenia è stata la strategia per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nesso tra pagamenti elettronici e digitalizzazione del Paese trova ampia evidenza empirica: l’Italia è 26esima nella graduatoria della Commissione Ue (Desi 2019) sull’utilizzo dei servizi internet, e 23esima in Europa nel Cashless society index Ambrosetti .

La «lotteria» Irlandese

Il governo di Dublino, riferisce il rapporto Ambrosetti, ha avviato dal 2002 una strategia nazionale per la digitalizzazione e i pagamenti elettronici. Dal 2014 è vietato a dipartimenti governativi, agenzie statali ed enti locali accettare assegni. Sono state ridotte le commissioni bancarie, raddoppiata a 30 euro la soglia per pagamenti contactless, rafforzata la sicurezza. Sono stati lanciati progetti-pilota a livello territoriale, con la partecipazione all’estrazione settimanale di voucher per i consumatori che usano una carta di pagamento. Ha funzionato? Sì: il traguardo di raddoppiare il numero dei pagamenti elettronici pro-capite dal 2011 al 2015 è stato raggiunto, e superato nel 2016.

Slovenia, l’importanza di essere digitali

La chiave del progresso di Lubiana è nella sinergia tra misure sui pagamenti e digitalizzazione culturale e infrastrutturale del Paese. Negli ultimi quattro anni il numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento è cresciuto del 27,9%. In parallelo, è aumentata la percentuale di persone che utilizza Internet per svolgere le proprie attività: in tre anni l’utilizzo dell’Internet banking è salito dal 34 al 42% dei cittadini, e chi ha fatto acquisti online dal 39 al l 51%.

Belgio, carta di identità e app per pagare i servizi

Il Governo del Belgio ha lavorato su due livelli: la promozione della digitalizzazione del Paese e l’incentivazione all’utilizzo dei pagamenti elettronici. Negli ultimi due anni il numero di transazioni senza contanti pro-capite è aumentato del 19,5%. Tra gli strumenti anti-contante, un limite per i pagamenti fino al 10% del valore della transazione e con un tetto abbassato a 3mila euro, con multe fino a 225mila euro in caso di violazione. Tra i meccanismi incentivanti per clienti ed esercenti, rileva il rapporto Ambrosetti, la fatturazione elettronica adottata come procedura standard e semplificata, la carta d’identità digitale ora anche integrata da un’app che permette di pagare diversi servizi pubblici da mobile.



Il pugno di ferro di Atene, la linea soft di Varsavia, la stretta di Lisbona

Un caso a sé rappresenta l’evoluzione della Grecia, che dopo l’uscita dalla crisi finanziaria, nel 2015 ha varato forti restrizioni all’uso del contante. Le transazioni pro capite con carta di pagamento sono cresciute del +481,5% in soli 4 anni, ma si partiva praticamente da zero. Tra le particolarità anche l’obbligo di pagare una quota delle spese annuali con strumenti cashless per poter beneficiare della detraibilità delle tasse. La Polonia invece ha inserito la transizione ai pagamenti elettronici in un più complessivo piano che include identità elettronica, servizi sanitari, fisco e fatturazione elettronica. Le transazioni pro capite con carte di pagamento sono cresciute del 106,6% in quattro anni. Anche a Lisbona crociata elettronica contro l’evasione di meccanici, parrucchieri, alberghi e ristoranti, con un meccanismo di detrazione in dichiarazione dei redditi.