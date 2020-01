Guerra dei dazi, dopo due anni Usa e Cina firmano la pace. Ecco che cosa prevede l’accordo

Auto, aerei e chip

Gli 80 miliardi di maggiori acquisti cinesi sulla manifattura americana includono significativi acquisti di autoveicoli e componentistica, di aerei Boeing, di apparecchiature medicali e di semiconduttori. La Cina, primo mercato mondiale per l’automotive, ha appena diffuso i dati sulle vendite dell’ultimo anno che fotografano un rallentamento negli acquisti da parte dei cinesi e un eccesso di offerta del mercato domestico: è difficile immaginare come possano aumentare gli acquisti di auto made in Usa. Tra l’altro, curiosamente, le auto americane più vendute in Cina sono i suv Bmw e Mercedes-Benz prodotti negli States.



Gli altri capitoli

L’accordo, come più volte anticipato, prevede impegni cinesi per la tutela della proprietà intellettuale, il trasferimento forzoso delle tecnologie, il sistema valutario, l’apertura del mercato dei servizi finanziari. Gli Stati Uniti si riservano la possibilità di introdurre nuovi dazi unilateralmente se la Cina non terrà fede ai suoi impegni entro 90 giorni. Come ha già rimarcato nelle interviste Peter Navarro, il falco protezionista dell’amministrazione Trump.

Tagliati del 50% alcuni dazi

Da parte americana, per raggiungere l'accordo Trump ha acconsentito a non aumentare i dazi su 162 miliardi di dollari di esportazioni cinesi a metà dicembre, e a tagliare a metà il 15% dei dazi esistenti su altri 120 miliardi di prodotti cinesi. Tuttavia restano in vigore dazi del 25% su 250 miliardi di dollari di esportazioni cinesi.

Due terzi del made in China tassato

Circa due terzi di tutto quanto gli americani comprano dalla Cina è tassato, in confronto all’1% dei dazi in vigore prima dell’inizio della trade war lanciata da “tariff man”, come ama definirsi Trump, secondo i dati raccolti dal Peterson Institute for International Economics.

Huawei e aiuti di stato fuori dall’intesa

Restano fuori dall’intesa i capitoli “Huawei” sulle reti 5G e quelli dei sussidi di stato all'industria cinese, rimandati alla “seconda fase”, il secondo accordo commerciale con la Cina. Se ne riparlerà dopo il 3 novembre 2020, quando si conoscerà il nome del prossimo inquilino della Casa Bianca.

