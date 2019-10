Guerra dei dazi, ecco chi vince e chi perde nei due scenari possibili

LEGGI ANCHE / Tutti i fronti aperti tra le due superpotenze

«Con le attuali aliquote gli Usa infliggono un danno alla Cina da 81 miliardi di dollari - continua Cesarano -. I contro-dazi cinesi invece pesano per circa 25 miliardi. Se a questi aggiungiamo però il danno inflitto agli Usa dalla svalutazione dello yuan, che si traduce in un recupero di competitività delle merci cinesi, il discorso cambia profondamente».

La svalutazione dello yuan impatta su tutti i 550 miliardi di beni esportati dalla Cina verso gli Usa, pari a un recupero di competitività, alias abbassamento del costo per gli acquirenti Usa delle merci importate dalla Cina, di 72 miliardi al cambio 7,12. Se invece il cambio fosse a 6,95 il danno totale (dazi+recupero competititivà) scenderebbe a 83 miliardi, andando sostanzialmente a pareggiare il danno attualmente inflitto dagli Usa con le attuali aliquote.

«Se invece l’11 ottobre 2019 non si conclude nessun accordo e gli Usa aumenteranno l’aliquota dal 25% al 30% dal 15 ottobre su 250 miliardi e poi aggiungeranno nuovi dazi (15% su altre merci per 175 miliardi) il danno inflitto dagli Usa salirà a 120 miliardi - conclude Cesarano -. A quel punto per andare a pareggiare il danno subito la Cina dovrebbe portare il cambio a 7,35. Da questi calcoli si desume l’importanza del cambio in questa guerra. Spesso si parla di tipologie di merci e di brevetti. Ma anche il cambio finora ha fatto la voce grossa, come una sorta di “arbitro mascherato” della disputa. Ecco perché potrebbe rientrare nel nuovo accordo. Che in ogni caso sarebbe monco, del tipo “io Usa non aumento i dazi a ottobre e dicembre e tu Cina compri beni agricoli americani e in più ti impegni a rivalutare il cambio».