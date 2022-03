Guerra e criptovalute: quali sviluppi per le valute digitali?

Poiché le transazioni di criptovalute sono comunque registrate sulla blockchain sottostante, a prescindere dall'intermediazione di exchangers, esse rimangono comunque tracciabili e quindi non rappresentano il mezzo più idoneo per aggirare o eludere le sanzioni in essere, anche se si vocifera che esperti russi stiano valutando il ricorso al dark web, con la finalità di rendere anonime tutte le transazioni ivi eseguite, comprese quelle in criptovalute.



La Russia sta inoltre sviluppando da tempo una strategia di vera e propria autarchia digitale, che comprende la creazione di una rete internet autonoma e una struttura tecnologica indipendente, che possa evitare anche iniziative di destabilizzazione interna, evitando diffusione di notizie provenienti dall'esterno tramite social o canali pubblici “occidentali”. Sembra inoltre che le Autorità russe impongano la vendita al pubblico di devices tecnologici quali telefoni o anche tv soltanto previa installazione di app di controllo.In parallelo, al pari di quanto sta accadendo da tempo nei principali Paesi mondiali, la Russia sta lavorando sul progetto di rublo digitale anche allo scopo – quanto più attuale - di utilizzarlo per transazioni con determinati Paesi senza necessità di previa conversione in dollari.



In conclusione, la regolamentazione ancora frammentaria in ambito di criptoassets e in particolare di criptovalute potrebbe in teoria lasciare spazio a manovre elusive delle sanzioni, anche se al momento, per i volumi in gioco e per la difficoltà di utilizzare sistematicamente criptovalute per transazioni commerciali, le valute virtuali non sembrano costituire una strada efficace per l'aggiramento delle sanzioni, ma il contesto è in continua evoluzione e nessuna opzione è al momento da escludere, soprattutto le sanzioni dovessero protrarsi per un lungo periodo. Paolo Bonolis (Partner dello studio CMS e professore a contratto Digital Finance e Fintech presso la Università LUISS Guido Carli e la LUISS Business School),

Gianfabio Florio (Senior Associate dello studio CMS)